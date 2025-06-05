Трамп заборонив громадянам 12 країн в'їзд до США: кого стосується

Президент США Дональд Трамп 4 червня підписав указ щодо повного обмеження в'їзду до США громадян 12 країн через безпекові ризики. Також запроваджено обмеження для жителів ще 7 країн.

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Як пише Delo.ua, про це інформує CNN.

Кому заборонено вʼїзд до США

Так, згідно з наказом, повністю заборонено вʼїзд до США громадянам Афганістану, М'янми, також відомої як Бірма, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Крім того, Трамп частково обмежив в’їзд для жителів ще 7 країн: Бурунді, Куба, Лаос, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістан та Венесуела.

Зазначено, що указ передбачає винятки для законних постійних резидентів, власників чинних віз, певних категорій віз та осіб, в'їзд яких відповідає національним інтересам США.

Рішення набуде чинності 9 червня.

Причини рішення

Джерела CNN зазначили, що президент США прийняв остаточне рішення щодо підписання цього документу після антисемітського нападу в штаті Колорадо 1 червня. Трамп розглядав це питання і раніше, але той інцидент пришвидшив його ухвалення.

"Ми не можемо дозволити відкриту міграцію з будь-якої країни, де ми не можемо безпечно та надійно перевіряти мігрантів… Ось чому сьогодні я підписую новий указ, що встановлює обмеження на поїздки", — сказав Трамп.

"Президент виконує свою обіцянку захищати американців від небезпечних іноземних суб'єктів, які хочуть приїхати в нашу країну і завдати нам шкоди. Ці розумні обмеження стосуються конкретних країн і включають місця, де відсутня належна перевірка, спостерігається високий рівень перевищення терміну дії візи або не надається інформація про особу та загрози", – прокоментувала заступниця прессекретарки Білого дому Абігейл Джексон.

Програма "самодепортації"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував "програму самодепортації" для мігрантів, які перебувають у країні незаконно. За самодепортацію обіцяють платити по 1000 доларів.

За його словами, адміністрація Білого дому зосереджена на тому, щоб очистити країну від "злочинців та вбивць".

Наразі адміністрація президента Дональда Трампа ухвалила рішення про припинення легального статусу для понад 500 000 мігрантів із Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, які перебувають у США за програмами умовно-дострокового звільнення, запровадженими за часів Байдена.