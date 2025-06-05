Трамп запретил гражданам 12 стран въезд в США: кого касается

Президент США Дональд Трамп 4 июня подписал указ о полном ограничении въезда в США граждан 12 стран из-за риска безопасности. Также введены ограничения для жителей еще 7 стран.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Как пишет Delo.ua, об этом информирует CNN.

Кому запрещен въезд в США

Согласно приказу, полностью запрещен въезд в США гражданам Афганистана, Мьянмы, также известной как Бирма, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Кроме того, Трамп частично ограничил въезд для жителей еще 7 стран: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.

Указ предусматривает исключения для законных постоянных резидентов, владельцев действующих виз, определенных категорий виз и лиц, въезд которых отвечает национальным интересам США.

Решение вступит в силу 9 июня.

Причины решения

Источники CNN отметили, что президент США принял окончательное решение о подписании этого документа после антисемитского нападения в штате Колорадо 1 июня. Трамп рассматривал этот вопрос и раньше, но этот инцидент ускорил его принятие.

"Мы не можем разрешить открытую миграцию из любой страны, где мы не можем безопасно и надежно проверять мигрантов… Вот почему сегодня я подписываю новый указ, устанавливающий ограничения на поездки", — сказал Трамп.

"Президент выполняет свое обещание защищать американцев от опасных иностранных субъектов, которые хотят приехать в нашу страну и нанести нам вред. Эти разумные ограничения касаются конкретных стран и включают места, где отсутствует надлежащая проверка, наблюдается высокий уровень превышения срока действия визы или не предоставляется информация о личности и угрозах", — Джексон.

Программа "самодепортации"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал "программу самодепортации" для мигрантов, состоящих в стране незаконно. За самодепортацию обещают платить по 1000 долларов.

По его словам, администрация Белого дома сосредоточена на том, чтобы очистить страну от "преступников и убийц".

В настоящее время администрация президента Дональда Трампа приняла решение о прекращении легального статуса для более 500 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, находящихся в США по программам условно-досрочного увольнения, введенным во времена Байдена.