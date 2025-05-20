Более 200 тысяч украинцев могут депортировать из США: администрация Трампа разработала план — WP

Администрация президента Дональда Трампа разработала план депортации из США мигрантов, включая 200 тысяч украинских и 500 тысяч беженцев Гаити. Мигранты, добровольно согласящиеся на депортацию в свои страны, будут иметь право на получение выплат в размере 1000 долларов от американского правительства.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию The Washington Post.

WP, ссылаясь на проекты документов Министерства внутренней безопасности США (DHS), отмечает, что в плане добровольной депортации кроме украинцев и гаитян упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы. При этом миграционная служба ООН не поддерживает возвращение людей ни к одному из этих мест.

Критики предложения, включая бывших чиновников, заявили, что это бесчеловечно и противоречит давним идеалам США, когда администрация Трампа заставляет людей, ищущих убежища, возвращаться в страны, где их ждут риски. Они также подняли вопрос о том, не является ли такой план нецелевым использованием средств иностранной помощи, предназначенных прежде всего для поддержки беженцев и их переселения.

Согласно проектам документов, рассмотренным WP, Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции (PRM) Госдепартамента будет финансировать программу добровольной депортации, используя деньги, выделенные Конгрессом на чартерные рейсы или покупку билетов на коммерческие авиабилеты.

Как отмечают журналисты, проекты документов были обозначены как предыдущие, а представитель DHS назвал их устаревшими.

При администрации Байдена и украинцам, и гаитянам был предоставлен временный защищенный статус, позволяющий мигрантам оставаться в США, если они не могут безопасно вернуться в свою родную страну.

Администрация Джо Байдена впервые предоставила временный защищенный статус украинцам в 2022 году после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Гаитяне имеют временный защищенный статус с 2010 года, когда в стране произошло разрушительное землетрясение, в результате которого погибли тысячи людей, и этот статус неоднократно продолжался из-за проблем безопасности и нестабильности в стране.

Ранее сообщалось о том, что США ввело программу для поощрения нелегальных мигрантов к добровольному возвращению на родину.