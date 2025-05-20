Понад 200 тисяч українців можуть депортувати з США: адміністрація Трампа розробила план – WP

Адміністрація президента Дональда Трампа розробила план депортації з США мігрантів, включаючи 200 тисяч українських та 500 тисяч гаїтянських біженців. Мігранти, які добровільно погодяться на депортацію до своїх країн, матимуть право на отримання виплат у розмірі 1000 доларів від американського уряду.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію The Washington Post.

WP, посилаючись на проєкти документів Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), зазначає, що у плані добровільної депортації, крім українців та гаїтян, згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці. При цьому міграційна служба ООН не підтримує повернення людей до жодного з цих місць.

Критики пропозиції, включно з колишніми урядовцями, заявили, що це нелюдяно і суперечить давнім ідеалам США, коли адміністрація Трампа змушує людей, які шукають притулку, повертатися до країн, де на них чекають ризики. Вони також порушили питання про те, чи не є такий план нецільовим використанням засобів іноземної допомоги, призначених насамперед для підтримки біженців та їхнього переселення.

Згідно з проектами документів, розглянутими WP, Бюро у справах народонаселення, біженців та міграції (PRM) Держдепартаменту фінансуватиме програму добровільної депортації, використовуючи гроші, виділені Конгресом на чартерні рейси або купівлю квитків на комерційні авіаквитки.

Як зазначають журналісти, проєкти документів були позначені як попередні, а представник DHS назвав їх застарілими. Проте DHS і Державний департамент підписали минулого тижня угоду, згідно з якою на фінансування депортації та повернення людей із зон активних конфліктів планується витратити $250 млн, виділених на іноземну допомогу.

За адміністрації Байдена і українцям, і гаїтянам було надано тимчасовий захищений статус, який дозволяє мігрантам залишатися в США, якщо вони не можуть безпечно повернутися до своєї рідної країни.

Адміністрація Джо Байдена вперше надала тимчасовий захищений статус українцям у 2022 році після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Гаїтяни мають тимчасовий захищений статус з 2010 року, коли в країні стався руйнівний землетрус, внаслідок якого загинули тисячі людей, і цей статус неодноразово продовжувався через проблеми безпеки і нестабільності в країні.

Раніше повідомлялося про те, що США запровадили програму для заохочення нелегальних мігрантів до добровільного повернення на батьківщину.