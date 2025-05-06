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США платитимуть по $1 тисячі мігрантам, які добровільно залишать країну

США пообіцяли платити нелегальним мігрантам по 1000 доларів за повернення на батьківщину
США пообіцяли платити нелегальним мігрантам по 1000 доларів за повернення на батьківщину. Фото: aa.com.tr

США запровадило програму для заохочення нелегальних мігрантів до добровільного повернення на батьківщину. За самодепортацію обіцяють платити по 1000 доларів.

Про це повідомляє Міністерство внутрішньої безпеки США.

Там називають самодепортацію "гідним способом" покинути країну, який дозволить мігрантам уникнути зустрічі з імміграційною та митною службою США. 

Переваги для нелегальних мігрантів

Зазначається, що відтепер мігранти, які скористаються спеціальним мобільним застосунком CBP One для самодепортації, зможуть отримати фінансову підтримку в розмірі 1 тис. доларів, яка буде виплачена після підтвердження повернення до рідної країни.

Також надаватиметься допомога в оплаті проїзду. Як приклад, відомство наводить випадок мігранта, який скористався програмою для придбання квитка на літак до Гондурасу.

За оцінками, використання CBP One може значно скоротити витрати на депортацію – до 70% – порівняно з традиційними методами. Наразі, за даними міністерства, середня вартість арешту, утримання та депортації нелегального мігранта становить близько 17 121 долар США.

Повідомляється, що участь у програмі може допомогти зберегти можливість легального в'їзду до США в майбутньому.

Програма "самодепортації"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував "програму самодепортації" для мігрантів, які перебувають у країні незаконно.

За його словами, адміністрація Білого дому зосереджена на тому, щоб очистити країну від "злочинців та вбивць".

Наразі адміністрація президента Дональда Трампа ухвалила рішення про припинення легального статусу для понад 500 000 мігрантів із Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, які перебувають у США за програмами умовно-дострокового звільнення, запровадженими за часів Байдена.

Автор:
Світлана Манько