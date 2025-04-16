Трамп анонсував програму "самодепортації" мігрантів: що вона передбачає

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував "програму самодепортації" для мігрантів, які перебувають у країні незаконно. Вона передбачає надання коштів і квитка на літак для вильоту з США.

Про це Трамп заявив в інтерв’ю Fox News.

Наразі ця програма ще не запущена. Президент США підкреслив, що анонсує її вперше.

"Ми дамо їм їм трохи грошей і квиток на літак", — сказав Трамп.

Він зауважив, що із "самодепортованими" людьми будуть працювати для того, щоб вони змогли повернутися до США законно, але за умови, що вони "порядні".

Трамп пояснив, що більш лояльне відношення буде до тих емігрантів, за яких ручатимуться американські роботодавці.

Президент США наголосив, що адміністрація Білого дому наразі зосереджена на тому, щоб очистити країну від "злочинців та вбивць".

Як пише NBC News, чиновники закликають іммігрантів самостійно депортуватися з країни. Зокрема, Міністерство внутрішньої безпеки запустило багатомільйонну рекламну кампанію.

Наразі адміністрація президента Дональда Трампа ухвалила рішення про припинення легального статусу для понад 500 000 мігрантів із Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, які перебувають у США за програмами умовно-дострокового звільнення, запровадженими за часів Байдена.