Трамп анонсировал программу "самодепортации" мигрантов: что она предполагает

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал "программу самодепортации" для находящихся в стране незаконно мигрантов. Она предусматривает предоставление средств и билета на самолет для вылета из США.

Об этом Трамп заявил в интервью Fox News.

Пока эта программа еще не запущена. Президент США подчеркнул, что анонсирует его впервые.

"Мы дадим им немного денег и билет на самолет" , — сказал Трамп.

Он отметил, что с "самодепортированными" людьми будут работать для того, чтобы они смогли вернуться в США законно, но при условии, что они "порядочные".

Трамп объяснил, что более лояльное отношение будет к эмигрантам, за которых будут ручаться американские работодатели.

Президент США подчеркнул, что администрация Белого дома сосредоточена на том, чтобы очистить страну от "преступников и убийц".

Как пишет NBC News, чиновники призывают иммигрантов самостоятельно депортироваться из страны. В частности, Министерство внутренней безопасности запустило многомиллионную рекламную кампанию.

В настоящее время администрация президента Дональда Трампа приняла решение о прекращении легального статуса для более 500 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, находящихся в США по программам условно-досрочного увольнения, введенным во времена Байдена.