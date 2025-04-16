Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,18

--0,14

EUR

46,61

--0,42

Наличный курс:

USD

40,90

40,80

EUR

46,60

46,35

ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Трамп анонсировал программу "самодепортации" мигрантов: что она предполагает

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Белый дом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал "программу самодепортации" для находящихся в стране незаконно мигрантов. Она предусматривает предоставление средств и билета на самолет для вылета из США.

Об этом Трамп   заявил   в интервью Fox News.

Пока эта программа еще не запущена. Президент США подчеркнул, что анонсирует его впервые.

"Мы дадим им немного денег и билет на самолет" , — сказал Трамп.

Он отметил, что с "самодепортированными" людьми будут работать для того, чтобы они смогли вернуться в США законно, но при условии, что они "порядочные".

Трамп объяснил, что более лояльное отношение будет к эмигрантам, за которых будут ручаться американские работодатели.

Президент США подчеркнул, что администрация Белого дома сосредоточена на том, чтобы очистить страну от "преступников и убийц".

Как пишет NBC News, чиновники призывают иммигрантов самостоятельно депортироваться из страны. В частности, Министерство внутренней безопасности запустило многомиллионную рекламную кампанию.

В настоящее время администрация президента Дональда Трампа приняла решение о прекращении легального статуса для более 500 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, находящихся в США по программам условно-досрочного увольнения, введенным во времена Байдена.

Автор:
Светлана Манько