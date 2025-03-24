В США за день продали 1000 "золотых карт" для иммигрантов на $5 млрд

В США за день продали 1000 "золотых карт" для иммигрантов. Так как один такой вид иностранцам, предоставляющий право на постоянное проживание в стране, стоит $5 млн, бюджет получил дополнительно $5 млрд,

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Об этом заявил министр торговли США Говард Лутник. Financial Express.

Он уверен, что имея рынок из 37 млн потенциальных покупателей, президент США Дональд Трамп уверен, что Штаты смогут заработать минимум $5 трлн, продав один миллион таких карт.

Министр рассказал, что идея создания "золотых карточек" возникла у Трампа во время встречи с инвестором Джоном Полсоном, а задача Лутника заключалась в том, чтобы реализовать это.

Заработанные средства планируют направить на сокращение госдолга США.

Что известно о "золотых картах"

Министр пояснил, что "золотая карта Трампа", как он ее назвал, заменит программу виз EB-5, которая также обеспечивает путь к гражданству для состоятельных иностранных инвесторов, но является путем мошенничества.

Он намекнул, что администрация будет более разборчивой по отношению к тому, кто может претендовать на так называемую золотую карту: "Мы сделаем так, чтобы они стали замечательными гражданами мира мирового класса".

А Трамп добавил: "Это будут люди с деньгами и люди, создающие рабочие места".

Заметим, что некоторые подобные программы существуют уже десятилетиями как полезный способ для правительств привлекать средства и поощрять иностранные инвестиции.

"Золотые визы" приобрели популярность во время европейского долгового кризиса, когда несколько стран начали продавать резидентство, чтобы попытаться привлечь иностранные деньги и закрыть бюджетный дефицит. Среди них были Португалия, Ирландия, Греция и Венгрия. Канада запустила свою Федеральную программу для инвесторов-иммигрантов еще в 1980-х годах.

Напомним, ранее в Белом доме опровергли информацию об отмене временного правового статуса для около 240 тысяч. украинцев и отметили, что соответствующее решение пока не принималось.