Трамп позбавить правового статусу 240 тисяч українських біженців – Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий легальний статус для близько 240 тисяч українців, які отримали гуманітарний захист після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише Reuters, посилаючись на високопоставленого чиновника Білого дому та три джерела, обізнані з ситуацією.

Очікується, що цей крок буде здійснено вже у квітні, що може призвести до прискорених депортацій.

Це рішення кардинально змінює політику попередньої адміністрації президента Джо Байдена, яка надавала українцям можливість залишатися в США на підставі гуманітарних програм. Однак нинішнє керівництво Білого дому взяло курс на перегляд імміграційних правил та обмеження гуманітарного захисту для низки категорій мігрантів.

Зазначається, що адміністрація Трампа розглядає скасування правового статусу не лише для українців, а й для 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців. Це частина ширшої стратегії щодо припинення гуманітарних програм умовно-дострокового звільнення, які дозволяли мігрантам легально залишатися в США.

Виконавчий указ Трампа, підписаний 20 січня, зобов'язує Міністерство внутрішньої безпеки США припинити всі програми такого характеру. Позбавлення правового статусу означатиме, що мігранти можуть потрапити під процедуру прискореної депортації. Зокрема, ті, хто в’їхав у США через законні пункти пропуску, але без офіційного дозволу на проживання, можуть бути вислані без обмежень у часі.

Ризики для українських біженців

Скасування тимчасового захисту може поставити під загрозу тисячі українських родин, які будували нове життя у США. Одним із таких прикладів є історія Ліани Аветисян, яка разом із сім’єю втекла з Києва у 2023 році та оселилася в Айові. Її термін тимчасового захисту завершується у травні, і майбутнє сім’ї залишається невизначеним.

"Ми не знаємо, що робити", – каже Аветисян, яка вже витратила близько 4000 доларів на спроби продовжити свій статус.

Окрім українців, депортація загрожує 530 тис кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців, понад 70 тис афганців, які рятувалися від захоплення Афганістану талібами.

За даними CBS news, за два роки після початку повномасштабної війни в Україні імміграційні служби США схвалили понад 236 тисяч заявок у межах програми Uniting for Ukraine. За цим полісом до країни прибуло понад 187 тисяч українців.

Окрім цього, ще 350 тисяч українців прибули до США за іншими шляхами, зокрема за тимчасовими візами.