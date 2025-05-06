- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
США будут платить по $1 тысячи мигрантам, которые добровольно покинут страну
США ввело программу для поощрения нелегальных мигрантов к добровольному возвращению на родину. За самодепортацию обещают платить по 1000 долларов.
Об этом сообщает Министерство внутренней безопасности США.
Там называют самодепортацию "достойным способом" покинуть страну, позволяющую мигрантам избежать встречи с иммиграционной и таможенной службой США.
Преимущества для нелегальных мигрантов
Отмечается, что теперь мигранты, которые воспользуются специальным мобильным приложением CBP One для самодепортации, смогут получить финансовую поддержку в размере 1 тыс. рублей. долларов, которая будет выплачена после подтверждения возвращения в родную страну.
Также будет предоставляться помощь в оплате проезда. В качестве примера ведомство приводит случай мигранта, который воспользовался программой для приобретения билета на самолет в Гондурас.
По оценкам, использование CBP One может значительно сократить расходы по депортации – до 70% – по сравнению с традиционными методами. По данным министерства, средняя стоимость ареста, содержания и депортации нелегального мигранта составляет около 17 121 доллар США.
Сообщается, что участие в программе поможет сохранить возможность легального въезда в США в будущем.
Программа "самодепортации"
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал "программу самодепортации" для находящихся в стране незаконно мигрантов.
По его словам, администрация Белого дома сосредоточена на том, чтобы очистить страну от "преступников и убийц".
В настоящее время администрация президента Дональда Трампа приняла решение о прекращении легального статуса для более 500 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, находящихся в США по программам условно-досрочного увольнения, введенным во времена Байдена.