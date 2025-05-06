США будут платить по $1 тысячи мигрантам, которые добровольно покинут страну

США ввело программу для поощрения нелегальных мигрантов к добровольному возвращению на родину. За самодепортацию обещают платить по 1000 долларов.

Об этом сообщает Министерство внутренней безопасности США.

Там называют самодепортацию "достойным способом" покинуть страну, позволяющую мигрантам избежать встречи с иммиграционной и таможенной службой США.

Преимущества для нелегальных мигрантов

Отмечается, что теперь мигранты, которые воспользуются специальным мобильным приложением CBP One для самодепортации, смогут получить финансовую поддержку в размере 1 тыс. рублей. долларов, которая будет выплачена после подтверждения возвращения в родную страну.

Также будет предоставляться помощь в оплате проезда. В качестве примера ведомство приводит случай мигранта, который воспользовался программой для приобретения билета на самолет в Гондурас.

По оценкам, использование CBP One может значительно сократить расходы по депортации – до 70% – по сравнению с традиционными методами. По данным министерства, средняя стоимость ареста, содержания и депортации нелегального мигранта составляет около 17 121 доллар США.

Сообщается, что участие в программе поможет сохранить возможность легального въезда в США в будущем.

Программа "самодепортации"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал "программу самодепортации" для находящихся в стране незаконно мигрантов.

По его словам, администрация Белого дома сосредоточена на том, чтобы очистить страну от "преступников и убийц".

В настоящее время администрация президента Дональда Трампа приняла решение о прекращении легального статуса для более 500 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, находящихся в США по программам условно-досрочного увольнения, введенным во времена Байдена.