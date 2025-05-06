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США будут платить по $1 тысячи мигрантам, которые добровольно покинут страну

США пообещали платить нелегальным мигрантам по 1000 долларов за возвращение на родину
США пообещали платить нелегальным мигрантам по 1000 долларов за возвращение на родину. Фото: aa.com.tr

США ввело программу для поощрения нелегальных мигрантов к добровольному возвращению на родину. За самодепортацию обещают платить по 1000 долларов.

Об этом сообщает Министерство внутренней безопасности США.

Там называют самодепортацию "достойным способом" покинуть страну, позволяющую мигрантам избежать встречи с иммиграционной и таможенной службой США.

Преимущества для нелегальных мигрантов

Отмечается, что теперь мигранты, которые воспользуются специальным мобильным приложением CBP One для самодепортации, смогут получить финансовую поддержку в размере 1 тыс. рублей. долларов, которая будет выплачена после подтверждения возвращения в родную страну.

Также будет предоставляться помощь в оплате проезда. В качестве примера ведомство приводит случай мигранта, который воспользовался программой для приобретения билета на самолет в Гондурас.

По оценкам, использование CBP One может значительно сократить расходы по депортации – до 70% – по сравнению с традиционными методами. По данным министерства, средняя стоимость ареста, содержания и депортации нелегального мигранта составляет около 17 121 доллар США.

Сообщается, что участие в программе поможет сохранить возможность легального въезда в США в будущем.

Программа "самодепортации"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал "программу самодепортации" для находящихся в стране незаконно мигрантов.

По его словам, администрация Белого дома сосредоточена на том, чтобы очистить страну от "преступников и убийц".

В настоящее время администрация президента Дональда Трампа приняла решение о прекращении легального статуса для более 500 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, находящихся в США по программам условно-досрочного увольнения, введенным во времена Байдена.

Автор:
Светлана Манько