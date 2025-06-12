Трамп запустил сайт для регистрации иностранцев на получение "золотой карты": какова ее стоимость

В США запустили сайт для регистрации на "золотую карточку" для богатых иностранных граждан, желающих получить право на проживание в стране. Ее стоимость составляет $5 миллионов.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Тысячи людей звонили по телефону и спрашивали, как они могут зарегистрироваться, чтобы отправиться по прекрасному пути, который ведет к лучшей стране и рынку во всем мире. Это называется Соединенные Штаты Америки! Список ожидания открыт", — написал Трамп.

Сайт называется trumpcard.gov.

Иностранцы могут оставить там свои данные: имя, страну проживания и электронную почту.

Зарегистрировавшихся сообщат, как только доступ к "золотым картам" откроется.

Стоимость "золотой карты", которая предоставит иностранцам право на постоянное проживание в стране, составляет $5 миллионов.

Что известно о "золотых картах"

"Золотая карта Трампа", как он ее назвал, заменит программу виз EB-5, которая также обеспечивает путь к гражданству для состоятельных иностранных инвесторов.

В Белом доме заявляли, что администрация будет более разборчивой по отношению к тому, кто может претендовать на так называемую золотую карту.

А Трамп подчеркивал, что "это будут люди с деньгами и люди, создающие рабочие места".

Заметим, что некоторые подобные программы существуют уже десятилетиями как полезный способ для правительств привлекать средства и поощрять иностранные инвестиции.

"Золотые визы" приобрели популярность во время европейского долгового кризиса, когда несколько стран начали продавать резидентство, чтобы попытаться привлечь иностранные деньги и закрыть бюджетный дефицит. Среди них были Португалия, Ирландия, Греция и Венгрия. Канада запустила свою Федеральную программу для инвесторов-иммигрантов еще в 1980-х годах.

В марте в Белом доме сообщали, что США за день продали 1000 "золотых карточек" для иммигрантов, а бюджет получил дополнительно $5 млрд,