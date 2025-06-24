В США суд разрешил Трампу возобновить быструю депортацию мигрантов

Верховный суд США 23 июня разрешил администрации президента Дональда Трампа возобновить быструю депортацию мигрантов в страны, из которых они не происходят.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает AP

Ранее Окружной суд США постановил, что администрация Белого дома обязана предоставить мигрантам, которых планируют депортировать, время для выражения беспокойства относительно возможного преследования или пыток в стране, куда их планируют депортировать.

Администрация Трампа подала иск в Верховный суд с просьбой обжаловать это решение, мотивируя это тем, что суд вмешался в полномочия президента в области внешней политики.

Большинство Верховного суда проголосовало за отмену этого решения, не объяснив своих мотивов.

Представитель министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин предположила, что депортации в третьи страны могут вскоре восстановиться. "Запустите самолеты для депортации", – сказала она в своем заявлении, назвав это решение "победой безопасности американского народа".

Программа "самодепортации"

Дональд Трамп анонсировал "программу самодепортации" для мигрантов, находящихся в стране незаконно. самодепортацию обещают платить по 1000 долларов.

По его словам, администрация Белого дома сосредоточена на том, чтобы очистить страну от "преступников и убийц".

В настоящее время администрация президента Дональда Трампа приняла решение о прекращении легального статуса для более 500 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, находящихся в США по программам условно-досрочного увольнения, введенным во времена Джо Байдена.

Трамп запретил гражданам 12 стран въезд в США

Дональд Трамп 4 июня подписал указ о полного ограничения въезда в США граждан 12 стран из-за рисков безопасности.

Согласно приказу полностью запрещен въезд в США гражданам Афганистана, Мьянмы, также известной как Бирма, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Кроме того, Трамп частично ограничил въезд для жителей еще 7 стран: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.

Также администрация Трампа рассматривает возможность существенного расширения ограничений на въезд в Соединенные Штаты для граждан еще 36 стран.