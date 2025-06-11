Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,56

+0,06

EUR

47,50

+0,13

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

47,73

47,55

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Администрация Трампа планирует отправить тысячи мигрантов, в том числе и украинцев, на базу в Гуантанамо

мигранты
США планируют отправить тысячи украинцев на военную базу на Кубу / Depositphotos

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность перемещения тысяч нелегальных мигрантов, в том числе из Украины, на военно-морскую базу США в Гуантанамо на Кубе.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на статью The Washington Post, которой это сообщили американские чиновники, знакомые с деталями плана.

Подготовка к реализации плана уже началась, включая медицинское обследование более 9 тысяч человек, чтобы определить их пригодность к переводу. Среди потенциальных кандидатов – граждане Великобритании, Италии, Франции, Германии, Ирландии, Польши, Нидерландов, Литвы, Турции, Украины и многих других стран.

По словам источников, правительства этих государств могут не быть информированы о перемещении их граждан к пресловутому объекту. У Гуантанамо уже есть история как центр содержания подозреваемых в терроризме после событий 11 сентября, а теперь его могут использовать для размещения большого количества нелегальных мигрантов.

В январе президент Трамп заявил, что планирует направить на базу до 30 тысяч человек. Часть из них уже попадала туда на короткий период в марте, но позже была перемещена в объекты в Луизиане. Ожидается, что администрация постарается "минимизировать" сроки содержания мигрантов в Гуантанамо, хотя официальные документы допускают возможность продолжительного пребывания.

Представители Министерства внутренней безопасности и Белого дома от комментариев воздержались. В Пентагоне заявили, что "текущие миссии базы остаются неизменными" и не прокомментировали предстоящие действия.

Критики такого шага отмечают, что использование базы в Гуантанамо для удержания нелегальных мигрантов вызывает серьезную обеспокоенность прав человека и международного имиджа США. Ожидается также дипломатическое напряжение с рядом союзников, если информация о размещении граждан подтвердится.

Ранее администрация Трампа разработала план депортации из США мигрантов, включая 200 тысяч украинских и 500 тысяч гаитянских беженцев. Мигранты, добровольно согласящиеся на депортацию в свои страны, будут иметь право на получение выплат в размере 1000 долларов от американского правительства.

Автор:
Татьяна Гойденко