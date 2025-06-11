Адміністрація Трампа планує відправити тисячі мігрантів, зокрема й українців, на базу в Гуантанамо

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість переміщення тисяч нелегальних мігрантів, у тому числі з України, на військово-морську базу США в Гуантанамо, що на Кубі.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на статтю The Washington Post, якому це повідомили американські чиновники, знайомі з деталями плану.

Підготовка до реалізації плану вже розпочалася, включно з медичним обстеженням понад 9 тисяч осіб, щоб визначити їхню придатність до переведення. Серед потенційних кандидатів — громадяни Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Ірландії, Польщі, Нідерландів, Литви, Туреччини, України та багатьох інших країн.

За словами джерел, уряди цих держав можуть не бути поінформованими про переміщення їхніх громадян до сумнозвісного об’єкта. Гуантанамо вже має історію як центр утримання підозрюваних у тероризмі після подій 11 вересня, а тепер його можуть використати для розміщення великої кількості нелегальних мігрантів.

У січні президент Трамп заявив, що планує направити на базу до 30 тисяч осіб. Частина з них вже потрапляла туди на короткий період у березні, але пізніше була переміщена назад до об’єктів у Луїзіані. Очікується, що адміністрація намагатиметься "мінімізувати" терміни утримання мігрантів у Гуантанамо, хоча офіційні документи допускають можливість тривалого перебування.

Представники Міністерства внутрішньої безпеки та Білого дому від коментарів утримались. У Пентагоні заявили, що "поточні місії бази залишаються незмінними" і не прокоментували майбутні дії.

Критики такого кроку наголошують, що використання бази в Гуантанамо для утримання нелегальних мігрантів викликає серйозні занепокоєння щодо прав людини та міжнародного іміджу США. Очікується також дипломатичне напруження з низкою союзників, якщо інформація про розміщення їхніх громадян підтвердиться.

Додамо, раніше адміністрація Трампа розробила план депортації з США мігрантів, включаючи 200 тисяч українських та 500 тисяч гаїтянських біженців. Мігранти, які добровільно погодяться на депортацію до своїх країн, матимуть право на отримання виплат у розмірі 1000 доларів від американського уряду.