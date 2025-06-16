Трамп планирует запретить гражданам 36 стран въезд в США: кто попал в список

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность существенного расширения ограничений на въезд в Соединенные Штаты для граждан еще 36 стран.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на внутреннюю телеграмму Государственного департамента США.

Какие страны в списке

Отмечается, что в документе говорится о беспокойстве по безопасности, в частности, по оформлению документов и сотрудничеству иностранных правительств.

Согласно телеграмме, подписанной государственным секретарем Марко Рубио, странам из перечня могут рекомендовать полное или частичное ограничение въезда для их граждан, если они не устранят выявленные проблемы в течение 60 дней.

Среди основных замечаний – отсутствие эффективного взаимодействия со стороны правительств, что затрудняет проверку документов, низкий уровень безопасности паспортов, а также нежелание некоторых государств забирать обратно своих граждан, которых обязали покинуть США. В некоторых случаях также фиксировались нарушения визовых режимов, участие граждан в террористической деятельности или антиамериканских акциях протеста.

В число стран, которые могут оказаться под полным или частичным запретом на въезд, если они не решат озвученные проблемы, вошли: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Бутан, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Египет, Габон, Гамбия, Гана, Кыргызстан, Либерия, Малави, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Тонга, Тувалу, Заганда, Уганда.

Почему вводят запрет на въезд

Запрет на въезд для граждан некоторых стран в Белом доме называют исполнением предвыборного обещания по защите национальной безопасности.

Высокопоставленное должностное лицо Госдепа, комментируя ситуацию, отметил, что политика безопасности США постоянно пересматривается:

"Мы постоянно пересматриваем политику, чтобы обеспечить безопасность американцев и соблюдение наших законов иностранными гражданами. Государственный департамент стремится защищать страну и ее граждан, соблюдая самые высокие стандарты национальной и общественной безопасности в процессе выдачи виз", — подчеркнул чиновник Белого дома.

Reuters напоминает, что во время своего первого срока в должности Трамп уже инициировал подобные меры, запретив въезд гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. Это решение вызвало волну критики, однако, после нескольких правовых изменений, его поддержал Верховный суд США в 2018 году. Его упразднил Джо Байден в 2021 году.

Трамп запретил гражданам 12 стран въезд в США

Дональд Трамп 4 июня подписал указ о полном ограничении въезда в США граждан 12 стран из-за риска безопасности.

Согласно приказу полностью запрещен въезд в США гражданам Афганистана, Мьянмы, также известной как Бирма, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Кроме того, Трамп частично ограничил въезд для жителей еще 7 стран: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.