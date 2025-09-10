Адміністрація Трампа пропонує службовцям винагороду у $10 000 за ідеї скорочення держвитрат: що відомо

Адміністрація Дональда Трампа робить рішучий крок у боротьбі з марнотратством у держсекторі, пропонуючи федеральним службовцям фінансову винагороду за їхні ідеї щодо економії. Нова програма дозволяє працівникам отримувати до $10 000 за кожну пропозицію, яка призведе до підтвердженої економії на державних контрактах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Наразі ініціатива діє в Міністерстві фінансів США, але її мета — масштабувати модель на весь федеральний уряд. За словами міністра фінансів Скотта Бессента, це є важливим кроком для забезпечення "розумного та ефективного витрачання кожного долара платника податків". Співробітники можуть отримати до 1% від зекономленої суми, але не більше встановленого ліміту в $10 000.

Ця програма відрізняється від схожих ініціатив минулого. Наприклад, адміністрація Барака Обами мала програму SAVE (Забезпечення цінності та ефективності американців), яка також заохочувала службовців подавати ідеї, але замість грошей переможці отримували зустріч з президентом. Хоча ініціатива Обами зібрала понад 38 000 ідей, Трамп вирішив застосувати більш конкретний і фінансово мотивований підхід.

Нова програма є більш цілеспрямованою та базується на ініціативі аудиторської платформи GSA, яка закликала агентства обґрунтовувати витрати на консалтингові контракти. Адміністрація вже надіслала листи таким гігантам, як McKinsey & Co та Boston Consulting Group, вимагаючи від них довести, що їхні послуги приносять "реальну цінність" платникам податків.

Цей курс на економію є продовженням зусиль, започаткованих Ілоном Маском у Департаменті ефективності уряду (DOGE), і відображає прагнення Трампа до більшої прозорості та контролю над витратами.

Нагадаємо, у червні мільярдер Ілон Маск піддав критиці законопроєкт президента США Дональда Трампа про податки і витрати, назвавши його "огидною мерзотою", що призведе до збільшення дефіциту федерального бюджету.