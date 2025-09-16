Запланована подія 2

Илон Маск приобрел акции Tesla на $1 млрд впервые за четыре года

Илон Маск
Илон Маск приобрел акции Tesla

Основатель Tesla Илон Маск приобрел акции компании на сумму около 1 млрд. долларов, что стало его первой покупкой на открытом рынке за последние четыре года. Инвесторы восприняли этот шаг как знак уверенности миллиардера в будущем производителя электромобилей

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает   BBC.

Отмечается, что после этой новости   акции Tesla подскочили более чем на 6%.

Маск уже владел около 13% компании, однако стремится усилить свое влияние, сосредотачивая внимание на развитии роботакси, автоматизации и искусственного интеллекта.

Недавно совет директоров Tesla предложил Маску масштабный компенсационный пакет на сумму примерно 1 трлн долларов, который может обеспечить Маску до 12% акций компании.

Кроме того, ему пообещали отдельное вознаграждение в виде акций на сумму 29 млрд долларов. Это решение было принято после того, как ранее согласованный пакет вознаграждений 2018 года был аннулирован в результате судебного разбирательства.

Эти предложения стали результатом интенсивных переговоров, в ходе которых Маск требовал 25% акций компании, иногда угрожая полным выходом из Tesla в случае невыполнения его условий.

Напомним, в начале сентября сообщалось, что продажи Tesla продолжают стремительно снижаться на крупнейших европейских рынках электромобилей. Это привело к значительной потере доли рынка для компании, несмотря на общий рост спроса на электрокары в регионе. Наибольшее падение зафиксировано в Швеции, Бельгии и Франции.

Автор:
Светлана Манько