Продажи Tesla падают в Европе, несмотря на общий рост спроса на электромобили

Продажи Tesla продолжают быстро снижаться на крупнейших европейских рынках электромобилей. Это привело к значительной потере доли рынка для компании, несмотря на общий рост спроса на электрокары в регионе. Наибольшее падение зафиксировано в Швеции, Бельгии и Франции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

По данным Федерального управления автомобильного транспорта Германии, в августе регистрация новых автомобилей Tesla снизилась на 39%, а за первые восемь месяцев года – на 56%. Компания также зафиксировала резкое падение продаж в Швеции (-84%), Бельгии (-61%), Франции (-47%) и Дании (-42%). Единственным исключением стала Норвегия, где продажи Tesla, напротив, выросли на 21% в августе.

Это падение является частью общемировой тенденции для Tesla: за первую половину года поставки компании упали на 13%, что может привести ко второму годовому спаду. Хотя в США ожидается рост продаж из-за приближающегося окончания срока действия налоговых льгот, ослабление спроса в Европе и Китае сдерживает общий рост.

В то же время рынок электромобилей в Европе продолжает развиваться. К примеру, в Германии в августе регистрация электрокаров выросла на 46% в целом по отрасли. За первые семь месяцев года продажи аккумуляторных электромобилей по всей Европе увеличились на 26%, в то время как продажи Tesla упали на 40%.

Напомним, в июле проценты новых автомобилей в Европе выросли на 5,9%, поскольку скачок в Германии перевесил падение в Великобритании, Франции и Италии. Конкуренция между производителями электромобилей усиливается. Китайский автогигант BYD впервые опередил Tesla по доле рынка.