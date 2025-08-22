Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,16

EUR

47,98

--0,19

Наличный курс:

USD

41,42

41,33

EUR

48,27

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Tesla повысила цену самого дорогого Cybertruck в США на 15 000 долларов: что предлагают покупателям

автомобиль Tesla Cybertruck
Компания Tesla повысила цену на Cybertruck. / Википедия

Компания Tesla повысила цену на самую дорогую версию Cybertruck, Cyberbeast, на $15 000. Теперь ее стоимость составляет $114 990. Это решение принято, несмотря на то, что продажи электропикапа не оправдали первоначальных ожиданий, а спрос снизился из-за отзывов о проблемах с качеством.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Cyberbeast теперь поставляется с новым пакетом "Luxe", включающим систему полного автономного вождения и бесплатный доступ к сети Supercharger. Цены на другие модели Cybertruck остались прежними.

Цена на Cyberbeast значительно превышает анонсированную Илоном Маском в 2019 году стартовую стоимость около $40 000. Когда же модель вышла в конце 2023 года, цена уже была на уровне $60 990, что на 50% выше начальных прогнозов.

Следует заметить, что Tesla также предлагает значительные скидки около 10 000 долларов на некоторые модели Cybertruck, имеющиеся в наличии.

Кроме того, на все модели электрокаров военные, сотрудники служб быстрого реагирования, учителя и студенты могут получить дополнительную скидку в 1000 долларов.

На фоне роста цен на Cybertruck , конкуренты, такие как Ford F -150 Lightning и Шевроле Silverado EV , предлагают более низкие начальные цены, что усиливает конкуренцию на рынке электропикапов.

Ранее Маск заявлял, что Tesla имеет возможность выпускать более 125 000 Cybertruck в год, а к 2025 году этот показатель может достигнуть 250 000, но при этом предупреждал о трудностях с наращиванием производства. В настоящее время производитель не раскрывает объемы производства Cybertruck.

Напомним, продажи новых автомобилей Tesla в Великобритании в прошлом месяце упали почти на 60% до 987 единиц по сравнению с 2462 единицами годом ранее. В Германии продажи электрокаров Илона Маска снизились до 1110 единиц, что на 55,1% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук