BYD вытесняет Tesla с авторынка Европы: продажи в Великобритании и Германии упали более чем на 55%

Продажи новых автомобилей Tesla в Великобритании в прошлом месяце упали почти на 60% до 987 единиц по сравнению с 2462 единицами годом ранее. В Германии продажи электрокаров Илона Маска снизились до 1110 единиц, что на 55,1% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC.

По данным дорожно-транспортного агентства KBA, количество проданных Tesla в Германии, крупнейшей экономике Европы, за первое полугодие текущего года сократилось на 57,8% до 10 000 единиц.

BYD захватывает авторынок Европы

В резком контрасте с этим китайский производитель электромобилей BYD в прошлом месяце продемонстрировал астрономический рост на двух крупнейших автомобильных рынках Европы.

В июле компания BYD продала в Великобритании 3184 автомобиля, что более чем в четыре раза превышает прошлогодний показатель. Аналогичного успеха компания достигла и в Германии, где продажи выросли почти на 390% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Последние данные подтверждают тенденцию к понижению продаж американского автогиганта Tesla в регионе. Компания Маска продолжает сталкиваться с жесткой конкуренцией, особенно со стороны китайских производителей электромобилей, а также репутационным ущербом из-за провокационной риторики Маска и его отношений с администрацией Трампа.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей Tesla теряет долю рынка в Европе шестой месяц подряд.

Следует заметить, что в июле Илон Маск предупредил, что Tesla может столкнуться с " несколькими тяжелыми кварталами ". Прибыль автопроизводителя во втором квартале не оправдала ожиданий аналитиков, однако рентабельность производства автомобилей оказалась не такой плохой, как многие опасались.