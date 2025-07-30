Tesla заключила соглашение по поставке аккумуляторов LG Energy Solution на 4,3 млрд долларов — Reuters

Американский автогигант Tesla заключил масштабное соглашение с южнокорейской LG Energy Solution на сумму $4,3 млрд для поставок аккумуляторов для систем хранения энергии. Этот шаг является частью стратегии американского автогиганта по уменьшению зависимости от китайского импорта и обеспечению растущего спроса на энергетические решения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По информации инсайдера, литий-железо-фосфатные (LFP) батареи будут поставляться с завода LGES в Мичигане, США.

Южнокорейская компания заявила на прошлой неделе, что попытается компенсировать безжизненный спрос на электромобили за счет увеличения продаж аккумуляторных батарей благодаря глобальному росту спроса на электроэнергию, вызванному развитием центров обработки данных для обучения искусственному интеллекту.

"В соответствии с нашим соглашением мы не можем раскрывать личность клиента из-за обязательств по соблюдению конфиденциальности", — сообщили в LGES.

Финансовый директор Tesla Вайбхав Танеджа заявил еще в апреле, что американские пошлины "чрезмерно" повлияли на его энергетический бизнес, поскольку компания закупает LFP-аккумуляторы.

"Мы также будем работать над обеспечением дополнительной цепочки поставок от поставщиков за пределами Китая, но это займет время", - сказал он.

В свою очередь, генеральный директор Tesla Илон Маск на прошлой неделе заявил: "Энергетика растет очень хорошо, несмотря на сдерживающие факторы в виде тарифов и различных проблем с цепочками поставки. Думаю, не так много людей осознают, насколько огромный спрос на аккумуляторы".

Для LG Energy это соглашение стало возможным в связи с расширением бизнеса по накоплению энергии в США, и компания уже планирует увеличить производство LFP-аккумуляторов на совместном предприятии General Motors в Теннесси.

Известно, что на этой неделе Tesla также объявила о сделке на сумму 16,5 млрд. долларов по покупке чипов на заводе Samsung Electronics в Техасе. В настоящее время южнокорейские компании расширяют свое присутствие в США для удовлетворения местного спроса.