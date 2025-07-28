Корпорация Samsung Electronics заключила контракт с автогигантом Tesla о поставках чипов на $16,5 млрд

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics подписала контракт с американским автопроизводителем электрокаров Tesla о поставках чипов на 16,5 млрд долларов. Это подтвердил гендиректор Tesla Илон Маск. Соглашение будет действовать до 2033 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC.

В Samsung не назвали контрагента, но в своих документах отметили, что датой вступления контракта в силу является 26 июля 2024 года (получение заказов), а датой его окончания — 31 декабря 2033 года.

Однако 28 июля своей социальной сети X Маск подтвердил, что контрагентом выступает Tesla.

"Новый гигантский завод Samsung в Техасе будет предназначен для производства чипов Tesla AI6 следующего поколения. Стратегическое значение этого проекта трудно переоценить. Samsung согласилась разрешить Tesla помочь в повышении эффективности производства. Это критически важный момент, поскольку я лично буду участвовать в ускорении темпов прогресса", - заявил Москв и предположил, что сделка с Samsung, вероятно, может превысить объявленные 16,5 миллиарда долларов.

Мировой лидер в сфере производства полупроводников Samsung в апреле заявила о намерении начать массовое производство 2-нанометровых кристаллов на своем литейном производстве и получить большие заказы на технологию следующего поколения.

Компания Samsung, которая должна опубликовать отчетность в четверг, ожидает, что ее прибыль во втором квартале сократится более чем вдвое. Она отстала от конкурентов SK Hynix и Micron в области микросхем памяти с высокой пропускной способностью – передового типа памяти, используемого в чипсетах искусственного интеллекта.

Напомним, акции Tesla 24 июля упали на 5,7% в начале торгов во Франкфурте после того, как производитель электромобилей Илон Маск сообщил о худшем квартальном падении продаж за более чем десятилетие.