Tesla выплатит Маску беспрецедентный 1 триллион долларов: какие условия получения средств

Илон Маск
Илон Маск может получить 1 триллион долларов. / Википедия

Совет директоров Tesla предложил миллиардеру Илону Маску новый компенсационный план на беспрецедентную сумму в 1 триллион долларов. Такая выплата может стать самым большим в истории корпоративным бонусом, подчеркивающим ключевую роль Маска в трансформации компании в гиганта в сферах искусственного интеллекта и робототехники.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Гендиректор Tesla неоднократно заявлял о необходимости увеличения его доли в компании. Этот шаг происходит на фоне судебной волокиты по поводу его предыдущего пакета акций на сумму 56 миллиардов долларов, предоставленного в 2018 году.

Какие условия выплаты?

Согласно документам, представленным регулятором, Маск не будет получать ни зарплаты, ни денежной премии. Его компенсация будет полностью зависеть от достижения амбициозных целей. Если Tesla достигнет рыночной капитализации в 8,6 триллиона долларов в течение следующих десяти лет, Маск получит до 12% акций компании, что и составит около 1,03 триллиона долларов.

Кроме финансовых показателей, компенсация привязана к операционным целям, таким как продажа миллионов электромобилей, развертывание парка роботакси и поставка гуманоидных роботов на базе искусственного интеллекта. При полном получении этого вознаграждения доля Маска в компании значительно возрастет, что может усилить дискуссии по управлению и преемственности.

В начале года Совет директоров уже одобрил для Маска временный компенсационный пакет на около 30 миллиардов долларов, разработанный, чтобы удержать его в должности до 2030 года. Компания перенесла свою корпоративную базу из Делавера в Техас в 2024 году после того, как судья в Делавере дважды аннулировал его предыдущий пакет в 2018 году.

Автор:
Татьяна Ковальчук