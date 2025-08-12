Маск угрожает судом Apple из-за "несправедливых рейтингов" чат-бота Grok в App Store

Илон Маск пригрозил компании Apple судебным иском, обвинив ее в нарушении антимонопольного законодательства. По его словам, это связано с рейтингами чат-бота Grok AI, разработанного его стартапом в сфере искусственного интеллекта xAI.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на CNBC.

"Apple ведет себя таким образом, что ни одна компания по искусственному интеллекту, кроме OpenAI, не сможет достичь первого места в App Store, что является однозначным нарушением антимонопольного законодательства. xAI немедленно примет правовые меры", - написал Маск в сообщении на своей платформе социальных сетей X.

Причиной иска стало то, что чатбот Grok от xAI не попал в категорию "Обязательные для установки приложения", несмотря на то, что занимает пятое место среди всех бесплатных программ.

В другом сообщении Маск поставил Apple вопрос, почему компания отказывается добавить X или Grok в раздел "Обязательные", если, по его словам, X является новостным приложением №1 в мире, а Grok - пятым среди всех приложений. Он спросил: "Вы играете в политику?".

В ответ на антимонопольные обвинения Маска в адрес Apple, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман выразил свое мнение в сообщении на X. Он назвал заявление Маска "впечатляющим утверждением", ссылаясь на то, что сам слышал о вероятных манипуляциях со стороны X, которые Маск мог использовать для собственной выгоды, а также для того, чтобы он.

Издание отмечает, что Маск находится в постоянной вражде с OpenAI, компанией, которую он соучредил в 2015 году и разработала ChatGPT. Миллиардер оставил совет директоров в 2018 году, спустя четыре года после того, как назвал искусственный интеллект "потенциально опаснее ядерного оружия".

Напомним, в марте Маск официально объявил о внедрении Grok в мессенджер Telegram. Функциональность оставалась ограниченной: искусственный интеллект способен отвечать на вопросы пользователей, однако поисковые возможности и глубокие аналитические соображения отсутствуют.