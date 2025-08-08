Запланована подія 2

OpenAI победила Grok от Илона Маска в шахматном турнире среди ИИ

Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

Модель o3 от OpenAI вышла победителем в финале турнира по шахматам среди искусственного интеллекта, обыграв Grok 4 – модель компании xAI, основанной Илоном Маском.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение BBC News.

Этот турнир, в отличие от классических компьютерных шахмат, не предусматривал участия специализированных шахматных программ. В соревновании принимали участие языковые модели общего назначения, обычно используемые для повседневных задач.

Шахматы исторически служат тестом для оценки способностей компьютеров к логике и стратегическому мышлению. И хотя современные шахматные машины уже давно обыгрывают лучших игроков мира, этот турнир показал, как языковые модели справляются с задачами, которым их не обучали специально.

В финале модель o3 оказалась безоговорочным лидером, тогда как Grok 4 допустила ряд грубых ошибок – включая повторную потерю ферзя.

"До полуфиналов казалось, что ничто не остановит Grok 4 на пути к победе, — отметил обозреватель Chess.com Педро Пиньята. — Несмотря на отдельные слабые моменты, ИИ от xAI выглядел сильнейшим… Но в последний день иллюзия рассыпалась".

Гроссмейстер Хикару Накамура, комментируя финал в прямом эфире, отметил: "Grok совершала столько ошибок в этих партиях, а OpenAI — ни одной".

Илон Маск, комментируя поражение в X, заявил, что участие Grok в турнире было лишь "побочным эффектом" и компания "почти не работала над шахматами".

Модель Gemini от Google заняла третье место, опередив другую модель OpenAI. В турнире участвовали модели от Anthropic, а также китайские разработчики DeepSeek и Moonshot AI.

Почему ИИ играет в шахматы?

Турнир состоялся на платформе Kaggle (которая принадлежит Google) — популярной площадке для соревнований среди дата-сайентистов. В течение трех дней восемь больших языковых моделей соревновались между собой, демонстрируя умение играть в шахматы без специальной учебы.

Для разработчиков ИИ подобные турниры — это возможность протестировать модели на сложных задачах логики и стратегии, таких как шахматы или го. Именно такие игры часто используются в качестве бенчмарков для оценки способности ИИ к обучению и принятию решений. В свое время программа AlphaGo, разработанная DeepMind (также принадлежит Google), победила нескольких чемпионов мира по игре. После серии поражений в 2019 году южнокорейский гроссмейстер Ли Се Доль завершил карьеру, заявив: "Есть сущность, которую невозможно победить".

Интересно, что один из соучредителей DeepMind – сэр Демис Хассабис – в детстве был шахматным вундеркиндом. Турнир стал новой иллюстрацией растущей конкуренции между OpenAI и xAI, двумя компаниями, активно соревнующимися не только за первенство в генерации текстов, но и в развитии общего интеллекта.

Автор:
Кейт Щеглова