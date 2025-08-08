OpenAI перемогла Grok від Ілона Маска у шаховому турнірі серед ШІ

Модель o3 від OpenAI вийшла переможцем у фіналі турніру з шахів серед штучного інтелекту, обігравши Grok 4 — модель компанії xAI, заснованої Ілоном Маском.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення BBC News.

Цей турнір, на відміну від класичних комп’ютерних шахів, не передбачав участі спеціалізованих шахових програм. У змаганні брали участь мовні моделі загального призначення — ті, що зазвичай використовуються для повсякденних завдань.

Шахи історично слугують тестом для оцінки здібностей комп’ютерів до логіки та стратегічного мислення. І хоча сучасні шахові машини вже давно обігрують найкращих гравців світу, цей турнір показав, як мовні моделі справляються із завданнями, до яких їх не навчали спеціально.

У фіналі модель o3 виявилась беззаперечним лідером, тоді як Grok 4 допустила низку грубих помилок — включно з повторною втратою ферзя.

"До півфіналів здавалося, що ніщо не зупинить Grok 4 на шляху до перемоги, — зазначив оглядач Chess.com Педро Піньята. — Попри окремі слабкі моменти, ШІ від xAI виглядав найсильнішим… Але в останній день ілюзія розсипалась".

Гросмейстер Хікару Накамура, коментуючи фінал у прямому ефірі, зауважив: "Grok робила стільки помилок у цих партіях, а OpenAI — жодної".

Ілон Маск, коментуючи поразку в X, заявив, що участь Grok у турнірі була лише "побічним ефектом" і компанія "майже не працювала над шахами".

Модель Gemini від Google посіла третє місце, випередивши іншу модель від OpenAI. У турнірі також брали участь моделі від Anthropic, а також китайські розробники DeepSeek і Moonshot AI.

Чому ШІ грає в шахи?

Турнір відбувся на платформі Kaggle (яка належить Google) — популярному майданчику для змагань серед дата-сайентістів. Протягом трьох днів вісім великих мовних моделей змагались між собою, демонструючи вміння грати у шахи без спеціального навчання.

Для розробників ШІ подібні турніри — це можливість протестувати моделі на складних завданнях логіки та стратегії, як-от шахи або го. Саме такі ігри часто використовуються як бенчмарки для оцінки здатності ШІ до навчання та прийняття рішень. Свого часу програма AlphaGo, розроблена DeepMind (також належить Google), перемогла кількох чемпіонів світу з гри го. Після серії поразок у 2019 році південнокорейський гросмейстер Лі Се Доль завершив кар’єру, заявивши: "Є сутність, яку неможливо перемогти".

Цікаво, що один із співзасновників DeepMind — сер Деміс Хассабіс — у дитинстві був шаховим вундеркіндом. Турнір став новою ілюстрацією зростаючої конкуренції між OpenAI та xAI, двома компаніями, які активно змагаються не лише за першість у генерації текстів, але й у розвитку загального інтелекту.