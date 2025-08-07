OpenAI представила GPT-5 – новую модель ИИ с улучшенной точностью и расширенными возможностями

Компания OpenAI представила GPT‑5 – новейшую и мощную версию своего искусственного интеллекта. Модель объединяет лучшие функции предшественников и предлагает новые возможности в написании текстов, программировании, медицине, визуальном распознавании и логическом мышлении.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на презентацию OpenAI.

"Мы представляем GPT‑5 – нашу лучшую систему ИИ на сегодняшний день… Наша самая умная, быстрая и самая полезная модель со встроенным механизмом мышления, предоставляющая экспертный уровень интеллекта каждому", – заявили в компании.

Один унифицированный интеллект

В отличие от предыдущих моделей, GPT‑5 работает как единая система, способная адаптироваться к запросу: отвечать мгновенно или "думать дольше", чтобы дать точный, экспертный ответ. За это отвечает встроенный механизм маршрутизации – он анализирует сложность запроса, потребность в инструментах и стиль взаимодействия пользователя, чтобы выбрать оптимальный режим ответа.

Многофункциональность

GPT‑5 значительно улучшился в трех основных направлениях использования:

Программирование : создание вебсайтов, приложений и игр в рамках одного запроса, более глубокое понимание дизайна, отладка больших кодовых баз.

Написание текстов : лучшая литературная глубина, ритм, структура.

Медицинские запросы : GPT‑5 демонстрирует высокие результаты в тестах на точность медицинских ответов и лучше подстраивается под контекст, уровень знаний и местонахождение пользователя.

Значительно меньше ошибок

GPT‑5 сократил так называемые галлюцинации, то есть ошибочные факты по сравнению с предыдущими моделями. Как уверяют в OpenAI, он также реже вводит в заблуждение, честно признается в своих ограничениях и лучше отказывается отвечать на запросы, которые могут быть небезопасными или неопределенными.

OpenAI заявляет, что GPT-5 лучше отвечает на вопросы, связанные со здоровьем. По тесту, измеряющему точность ответов моделей ИИ на медицинские темы, HealthBench Hard Hallucinations, GPT-5 "галлюцинирует" лишь в 1,6% случаев. Это значительно меньше, чем у предыдущих моделей GPT-4o и GPT-3, которые имели соответственно 12,9% и 15,8%, отмечает TechCrunch.

GPT-5 Pro

Для более сложных задач представлена отдельная версия – GPT-5 Pro. Она предназначена для профессионалов, работающих в областях, требующих глубоких знаний: медицина, наука, инженерия, право, аналитика.

Выбор стиля ответа через новые личности

По информации TechCrunch, ChatGPT получает несколько обновлений в пользовательском интерфейсе с выходом GPT-5. Теперь в настройках можно выбрать одну из четырех новых личностей: Циник, Робот, Слушатель или Ботан. По словам компании, это позволит адаптировать ответы ChatGPT без необходимости специально просить модель отвечать в определенном стиле.

Доступность

GPT-5 становится доступным с сегодняшнего дня для всех пользователей Plus, Pro, Team и бесплатных аккаунтов, а для Enterprise и Edu – через неделю. Пользователи Pro, Plus и Team также могут начать писать код GPT-5 через Codex CLI, войдя через ChatGPT.

Как и с GPT-4o, разница между бесплатным и платным доступом состоит в объеме использования. Подписчики Pro получают неограниченный доступ к GPT-5 и GPT-5 Pro. Пользователи Plus могут использовать GPT-5 в качестве основной модели для ежедневных запросов с существенно большим лимитом, чем бесплатные пользователи.

Бесплатные пользователи могут получить полный доступ к возможностям модели с небольшим задержанием, а после лимита переходят на GPT-5 mini.

Ранее Delo.ua писало, что компания OpenA предлагает ChatGPT федеральным агентствам США за один доллар в год, чтобы ускорить внедрение искусственного интеллекта в государственный сектор.