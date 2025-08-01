OpenAI объявила о запуске Stargate Norway – первого центра вычислительной ИИ-инфраструктуры в Европе

Компания OpenAI представила Stargate Norway – первый в Европе проект инфраструктуры искусственного интеллекта в рамках глобальной программы OpenAI for Countries. Этот объект станет частью масштабной стратегии развития ИИ-инфраструктуры Stargate, цель которого обеспечить доступ к преимуществам искусственного интеллекта для людей по всему миру.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу OpenAI .

По данным компании, Stargate Norway станет одной из крупнейших ИИ-инвестиций в Европе. Центр вычислений будет расположен в городе Нарвик, Норвегия – регионе с развитой гидроэнергетикой, холодным климатом и промышленной базой, что создает идеальные условия для масштабной и устойчивой ИИ-инфраструктуры.

Партнерами OpenAI в этом проекте выступают компании Nscale – ведущий поставщик ИИ-инфраструктуры с опытом работы в Европе и Северной Америке – и Aker, имеющая более чем столетнюю историю в сфере энергетики и промышленности. Объект будет построен Nscale и, как ожидается, станет общей собственностью (50/50) между Nscale и Aker. Планируется, что центр будет иметь мощность 230 МВт с возможностью расширения еще на 290 МВт , а к концу 2026 года в нем будут работать 100 000 GPU Nvidia (з англ. Graphics Processing Unit, GPU – графічний процесор).

Центр в Норвегии будет работать исключительно на возобновляемой энергии и использовать систему замкнутого жидкостного охлаждения чипов, что обеспечит высокую эффективность. Избыточное тепло от GPU планируется использовать для поддержки низкоуглеродных инициатив в регионе. OpenAI отмечает, что доступ к вычислительным мощностям будет открыт для норвежских ИИ-стартапов, ученых и разработчиков, а избыточные ресурсы будут предоставляться пользователям из государственного и частного секторов в Северной Европе и Великобритании.

Использование ChatGPT в Европе стремительно растет: в Норвегии количество еженедельных активных пользователей ChatGPT выросло вчетверо за последний год. Большинство из них – молодежь до 35 лет, включая тысячи местных разработчиков. Помимо запуска Stargate Norway, OpenAI также планирует сотрудничество с правительством Норвегии для поддержки целей в области "суверенного искусственного интеллекта" , стимулирования внедрения ИИ-технологий и усиления национального потенциала.

Это не первый проект в рамках Stargate. The Stargate Project был официально анонсирован 21 января 2025 года на пресс-конференции в Белом доме с участием представителей OpenAI, Oracle, SoftBank и других партнеров.

Stargate – это совместное предприятие (Stargate LLC) , созданное OpenAI, SoftBank, Oracle и MGX, с запланированными инвестициями в объеме до $500 миллиардов к 2029 году. Первые инвестиции в $100 миллиардов были выделены сразу после анонса. Строительство пилотного дата-центра началось в Абилине, Техас, с ожидаемым запуском в середине 2026 года. Начальная мощность – около 1,2 ГВт, с возможным расширением до 2–4,5 ГВт. В общей сложности проект предполагает создание до 20 дата-центров в США, с участием до 16 штатов, Техас – среди ключевых. Дональд Трамп публично поддержал проект, назвав его крупнейшей ИИ-инфраструктурной инициативой в истории США, которая создаст более 100 000 рабочих мест.

После запуска в США OpenAI реализовала Stargate UAE (ОАЭ), заключила меморандум о взаимопонимании с правительством Великобритании, договорилась об использовании ChatGPT в школах Эстонии и подала заявки на участие в консорциумах в рамках инициативы EU AI Gigafactories.