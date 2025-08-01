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OpenAI объявила о запуске Stargate Norway – первого центра вычислительной ИИ-инфраструктуры в Европе

Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.
Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

Компания OpenAI представила Stargate Norway – первый в Европе проект инфраструктуры искусственного интеллекта в рамках глобальной программы OpenAI for Countries. Этот объект станет частью масштабной стратегии развития ИИ-инфраструктуры Stargate, цель которого обеспечить доступ к преимуществам искусственного интеллекта для людей по всему миру.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу OpenAI .

По данным компании, Stargate Norway станет одной из крупнейших ИИ-инвестиций в Европе. Центр вычислений будет расположен в городе Нарвик, Норвегия – регионе с развитой гидроэнергетикой, холодным климатом и промышленной базой, что создает идеальные условия для масштабной и устойчивой ИИ-инфраструктуры.

Партнерами OpenAI в этом проекте выступают компании Nscale – ведущий поставщик ИИ-инфраструктуры с опытом работы в Европе и Северной Америке – и Aker, имеющая более чем столетнюю историю в сфере энергетики и промышленности. Объект будет построен Nscale и, как ожидается, станет общей собственностью (50/50) между Nscale и Aker. Планируется, что центр будет иметь мощность 230 МВт с возможностью расширения еще на 290 МВт , а к концу 2026 года в нем будут работать 100 000 GPU Nvidia (з англ. Graphics Processing Unit, GPU – графічний процесор).

Центр в Норвегии будет работать исключительно на возобновляемой энергии и использовать систему замкнутого жидкостного охлаждения чипов, что обеспечит высокую эффективность. Избыточное тепло от GPU планируется использовать для поддержки низкоуглеродных инициатив в регионе. OpenAI отмечает, что доступ к вычислительным мощностям будет открыт для норвежских ИИ-стартапов, ученых и разработчиков, а избыточные ресурсы будут предоставляться пользователям из государственного и частного секторов в Северной Европе и Великобритании.

Использование ChatGPT в Европе стремительно растет: в Норвегии количество еженедельных активных пользователей ChatGPT выросло вчетверо за последний год. Большинство из них – молодежь до 35 лет, включая тысячи местных разработчиков. Помимо запуска Stargate Norway, OpenAI также планирует сотрудничество с правительством Норвегии для поддержки целей в области "суверенного искусственного интеллекта" , стимулирования внедрения ИИ-технологий и усиления национального потенциала.

Это не первый проект в рамках Stargate. The Stargate Project был официально анонсирован 21 января 2025 года на пресс-конференции в Белом доме с участием представителей OpenAI, Oracle, SoftBank и других партнеров.

Stargate – это совместное предприятие (Stargate LLC) , созданное OpenAI, SoftBank, Oracle и MGX, с запланированными инвестициями в объеме до $500 миллиардов к 2029 году. Первые инвестиции в $100 миллиардов были выделены сразу после анонса. Строительство пилотного дата-центра началось в Абилине, Техас, с ожидаемым запуском в середине 2026 года. Начальная мощность – около 1,2 ГВт, с возможным расширением до 2–4,5 ГВт. В общей сложности проект предполагает создание до 20 дата-центров в США, с участием до 16 штатов, Техас – среди ключевых. Дональд Трамп публично поддержал проект, назвав его крупнейшей ИИ-инфраструктурной инициативой в истории США, которая создаст более 100 000 рабочих мест.

После запуска в США OpenAI реализовала Stargate UAE (ОАЭ), заключила меморандум о взаимопонимании с правительством Великобритании, договорилась об использовании ChatGPT в школах Эстонии и подала заявки на участие в консорциумах в рамках инициативы EU AI Gigafactories.

Автор:
Кейт Щеглова