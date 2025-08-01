OpenAI оголосила про запуск Stargate Norway – першого центру обчислювальної ШІ-інфраструктури в Європі

Компанія OpenAI представила Stargate Norway – перший у Європі проєкт інфраструктури штучного інтелекту в межах глобальної програми OpenAI for Countries. Цей об’єкт стане частиною масштабної стратегії розвитку ШІ-інфраструктури Stargate, що має на меті забезпечити доступ до переваг штучного інтелекту для людей по всьому світу.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу OpenAI.

За даними компанії, Stargate Norway стане однією з найбільших ШІ-інвестицій у Європі. Центр обчислень буде розташовано в місті Нарвік, Норвегія – регіоні з розвиненою гідроенергетикою, холодним кліматом і промисловою базою, що створює ідеальні умови для масштабної та сталої ШІ-інфраструктури.

Партнерами OpenAI в цьому проєкті виступають компанії Nscale – провідний постачальник ШІ-інфраструктури з досвідом роботи в Європі та Північній Америці – і Aker, що має понад столітню історію у сфері енергетики та промисловості. Об’єкт буде побудовано Nscale та, як очікується, стане спільною власністю (50/50) між Nscale і Aker. Планується, що центр матиме потужність 230 МВт з можливістю розширення ще на 290 МВт, а до кінця 2026 року в ньому працюватимуть 100 000 GPU Nvidia.

Центр у Норвегії працюватиме виключно на відновлюваній енергії та використовуватиме систему замкненого рідинного охолодження чипів, що забезпечить високу ефективність. Надлишкове тепло від GPU планують використовувати для підтримки низьковуглецевих ініціатив у регіоні. OpenAI зазначає, що доступ до обчислювальних потужностей буде відкритим для норвезьких ШІ-стартапів, науковців і розробників, а надлишкові ресурси надаватимуться користувачам з державного та приватного секторів у Північній Європі та Великій Британії.

Користування ChatGPT в Європі стрімко зростає: у Норвегії кількість щотижневих активних користувачів ChatGPT зросла вчетверо за останній рік. Більшість із них – молодь до 35 років, включаючи тисячі місцевих розробників. Крім запуску Stargate Norway, OpenAI також планує співпрацю з урядом Норвегії задля підтримки цілей у сфері "суверенного штучного інтелекту", стимулювання впровадження ШІ-технологій та посилення національного потенціалу.

Це не перший проєкт у межах Stargate. The Stargate Project був офіційно анонсований 21 січня 2025 року на пресконференції в Білому домі за участі представників OpenAI, Oracle, SoftBank та інших партнерів.

Stargate – це спільне підприємство (Stargate LLC), створене OpenAI, SoftBank, Oracle та MGX, із запланованими інвестиціями обсягом до $500 мільярдів до 2029 року. Перші інвестиції у розмірі $100 мільярдів були виділені одразу після анонсу. Будівництво пілотного дата-центру почалося в Абіліні, штат Техас, з очікуваним запуском у середині 2026 року. Початкова потужність – близько 1,2 ГВт, з можливим розширенням до 2–4,5 ГВт. Загалом проєкт передбачає створення до 20 дата-центрів у США, з участю до 16 штатів, Техас – серед ключових. Дональд Трамп публічно підтримав проєкт, назвавши його найбільшою ШІ-інфраструктурною ініціативою в історії США, яка створить понад 100 000 робочих місць.

Після запуску в США OpenAI реалізувала Stargate UAE (ОАЕ), уклала меморандум про взаєморозуміння з урядом Великої Британії, домовилася про використання ChatGPT у школах Естонії та подала заявки на участь у консорціумах у рамках ініціативи EU AI Gigafactories.