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OpenAI оголосила про запуск Stargate Norway – першого центру обчислювальної ШІ-інфраструктури в Європі

Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій
Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій

Компанія OpenAI представила Stargate Norway – перший у Європі проєкт інфраструктури штучного інтелекту в межах глобальної програми OpenAI for Countries. Цей об’єкт стане частиною масштабної стратегії розвитку ШІ-інфраструктури Stargate, що має на меті забезпечити доступ до переваг штучного інтелекту для людей по всьому світу.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу OpenAI.

За даними компанії, Stargate Norway стане однією з найбільших ШІ-інвестицій у Європі. Центр обчислень буде розташовано в місті Нарвік, Норвегія – регіоні з розвиненою гідроенергетикою, холодним кліматом і промисловою базою, що створює ідеальні умови для масштабної та сталої ШІ-інфраструктури.

Партнерами OpenAI в цьому проєкті виступають компанії Nscale – провідний постачальник ШІ-інфраструктури з досвідом роботи в Європі та Північній Америці – і Aker, що має понад столітню історію у сфері енергетики та промисловості. Об’єкт буде побудовано Nscale та, як очікується, стане спільною власністю (50/50) між Nscale і Aker. Планується, що центр матиме потужність 230 МВт з можливістю розширення ще на 290 МВт, а до кінця 2026 року в ньому працюватимуть 100 000 GPU Nvidia.

Центр у Норвегії працюватиме виключно на відновлюваній енергії та використовуватиме систему замкненого рідинного охолодження чипів, що забезпечить високу ефективність. Надлишкове тепло від GPU планують використовувати для підтримки низьковуглецевих ініціатив у регіоні. OpenAI зазначає, що доступ до обчислювальних потужностей буде відкритим для норвезьких ШІ-стартапів, науковців і розробників, а надлишкові ресурси надаватимуться користувачам з державного та приватного секторів у Північній Європі та Великій Британії.

Користування ChatGPT в Європі стрімко зростає: у Норвегії кількість щотижневих активних користувачів ChatGPT зросла вчетверо за останній рік. Більшість із них – молодь до 35 років, включаючи тисячі місцевих розробників. Крім запуску Stargate Norway, OpenAI також планує співпрацю з урядом Норвегії задля підтримки цілей у сфері "суверенного штучного інтелекту", стимулювання впровадження ШІ-технологій та посилення національного потенціалу.

Це не перший проєкт у межах Stargate. The Stargate Project був офіційно анонсований 21 січня 2025 року на пресконференції в Білому домі за участі представників OpenAI, Oracle, SoftBank та інших партнерів.

Stargate – це спільне підприємство (Stargate LLC), створене OpenAI, SoftBank, Oracle та MGX, із запланованими інвестиціями обсягом до $500 мільярдів до 2029 року. Перші інвестиції у розмірі $100 мільярдів були виділені одразу після анонсу. Будівництво пілотного дата-центру почалося в Абіліні, штат Техас, з очікуваним запуском у середині 2026 року. Початкова потужність – близько 1,2 ГВт, з можливим розширенням до 2–4,5 ГВт. Загалом проєкт передбачає створення до 20 дата-центрів у США, з участю до 16 штатів, Техас – серед ключових. Дональд Трамп публічно підтримав проєкт, назвавши його найбільшою ШІ-інфраструктурною ініціативою в історії США, яка створить понад 100 000 робочих місць.

Після запуску в США OpenAI реалізувала Stargate UAE (ОАЕ), уклала меморандум про взаєморозуміння з урядом Великої Британії, домовилася про використання ChatGPT у школах Естонії та подала заявки на участь у консорціумах у рамках ініціативи EU AI Gigafactories.

Автор:
Кейт Щеглова