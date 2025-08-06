OpenAI предлагает ChatGPT госслужащим США за $1 в год: какова цель

Компания OpenA предлагает ChatGPT федеральным агентствам США за один доллар в год, чтобы ускорить внедрение искусственного интеллекта в государственный сектор.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Предложение стало возможным после того, как Администрация общих служб США (GSA) включила OpenAI, а также Alphabet Inc. (Google) в списке утвержденных поставщиков на своем новом рынке. Это дает федеральным агентствам возможность покупать программное обеспечение для ИИ в больших масштабах.

OpenAI предлагает корпоративную версию своего продукта ChatGPT, которая включает в себя расширенные функции безопасности и конфиденциальности.

Зачем ChatGPT госслужащим

Руководство OpenAI отмечает, что основная цель – не получить рыночное преимущество, а масштабировать использование ИИ среди государственных служащих. Предложение соответствует "плану действий" Белого дома, призывающему федеральные агентства интегрировать новые инструменты ИИ в свою работу.

OpenAI также поощряет государственных служащих использовать свои инструменты, создавая специализированное сообщество правительственных пользователей, адаптируя свои учебные курсы и сотрудничая с консультантами Slalom и Boston Consulting Group.

Безопасность и конфиденциальность

OpenAI уверяет, что данные федеральных служащих не будут использоваться для обучения или усовершенствования их моделей. Контракты гибкие, и правительственные учреждения не будут обязаны их продлевать после года.

По словам Джоша Грюнбаума, комиссара Федеральной службы закупок GSA, это соглашение является своеобразным "пробным запуском". Он не занимается монополизацией рынка, поскольку индустрия ИИ очень динамична. Через год рыночная цена будет диктовать новые условия.

Важно, что предложение за один доллар распространяется только на чат-бот ChatGPT, а не на API-продукт, который используется для создания собственного программного обеспечения.

По данным компании, технологии OpenAI уже используют около 90 000 работников государственного сектора на разных уровнях власти.

Напомним, компания OpenAI за первые семь месяцев 2025 года примерно удвоила свой доход, достигнув годового показателя в 12 миллиардов долларов.