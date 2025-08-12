Маск погрожує судом Apple через "несправедливі рейтинги" чат-бота Grok в App Store

Ілон Маск пригрозив компанії Apple судовим позовом, звинувативши її у порушенні антимонопольного законодавства. За його словами, це пов'язано з рейтингами чат-бота Grok AI, розробленого його стартапом у сфері штучного інтелекту xAI.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на CNBC.

"Apple поводиться таким чином, що жодна компанія зі штучного інтелекту, окрім OpenAI, не зможе досягти першого місця в App Store, що є однозначним порушенням антимонопольного законодавства. xAI негайно вживе правових заходів", – написав Маск у дописі на своїй платформі соціальних мереж X.

Причиною позову стало те, що чатбот Grok від xAI не потрапив до категорії "Обов'язкові для встановлення застосунки", незважаючи на те, що посідає п'яте місце серед усіх безкоштовних програм.

В іншому дописі Маск поставив Apple запитання, чому компанія відмовляється додати X або Grok до розділу "Обов’язкові", якщо, за його словами, X є новинним додатком №1 у світі, а Grok — п'ятим серед усіх застосунків. Він запитав: "Ви граєтеся в політику?".

У відповідь на антимонопольні звинувачення Маска на адресу Apple, генеральний директор OpenAI Сем Альтман висловив свою думку в дописі на X. Він назвав заяву Маска "вражаючим твердженням", посилаючись на те, що сам чув про ймовірні маніпуляції з боку X, які Маск міг використовувати для власної вигоди, а також для того, щоб нашкодити конкурентам і "людям, яких він не любить".

Видання зазначає, що Маск перебуває у постійній ворожнечі з OpenAI, компанією, яку він співзаснував у 2015 році та яка розробила ChatGPT. Мільярдер залишив раду директорів у 2018 році, через чотири роки після того, як назвав штучний інтелект "потенційно небезпечнішим за ядерну зброю".

Нагадаємо, у березні Маск офіційно оголосив про впровадження Grok у месенджер Telegram. Функціональність залишалася обмеженою: штучний інтелект здатен відповідати на запитання користувачів, проте пошукові можливості та глибокі аналітичні міркування відсутні.