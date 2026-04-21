Ключевыми инвесторами в FMCG-секторе являются Carlsberg, Nestle, Philip Morris – рейтинг NV.ua

В секторе товаров повседневного спроса (FMCG) ключевыми инвесторами стали "пивная" группа Carlsberg (3,5 млрд. грн.), Nestle (2,9 млрд. грн.), Philip Morris в Украине (1,8 млрд. грн.).

Об этом говорится в рейтинге крупнейших частных инвесторов за время войны, лидеры которого за 4 года полномасштабного вторжения инвестировали в национальную экономику более 400 млрд. грн.

При работе над рейтингом редакция учла только классические капитальные инвестиции (CAPEX) — затраты на амортизируемые и отражаемые в балансе компании активы как основные средства.

Среди сделок слияния и поглощения (M&A) NV принимал во внимание транзакции, в которых средства инвестировались в активы в украинской юрисдикции.

В крупнейшие инвесторы в FMCG-секторе также вошли JTI Украина, Star Brands, Uniliver Украина и компания Биосфера.

Лидером "энергетической" части рейтинга стала компания ДТЭК, агропромышленного комплекса и ритейла – МХП, телекоммуникаций, банков и инвесткомпаний – Киевстар, фармацевтики и медицины – Фармак.