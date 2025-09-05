Tesla виплатить Маску безпрецедентний 1 трильйон доларів: які умови отримання коштів

Рада директорів Tesla запропонувала мільярдеру Ілону Маску новий компенсаційний план на безпрецедентну суму в 1 трильйон доларів. Така виплата може стати найбільшим в історії корпоративним бонусом, що підкреслює ключову роль Маска в трансформації компанії в гіганта у сферах штучного інтелекту та робототехніки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Гендиректор Tesla неодноразово заявляв про необхідність збільшення його частки в компанії Цей крок відбувається на тлі судової тяганини щодо його попереднього пакета акцій на суму 56 мільярдів доларів, наданого у 2018 році.

Які умови виплати?

Згідно з документами, поданими до регулятора, Маск не отримуватиме ні зарплати, ні грошової премії. Його компенсація повністю залежатиме від досягнення амбітних цілей. Якщо Tesla досягне ринкової капіталізації в 8,6 трильйона доларів протягом наступних десяти років, Маск отримає до 12% акцій компанії, що й становитиме близько 1,03 трильйона доларів.

Окрім фінансових показників, компенсація прив'язана до операційних цілей, таких як продаж мільйонів електромобілів, розгортання парку роботаксі та постачання гуманоїдних роботів на базі штучного інтелекту. У разі повного отримання цієї винагороди частка Маска в компанії значно зросте, що може посилити дискусії щодо управління та наступності.

На початку року Рада директорів вже схвалила для Маска тимчасовий компенсаційний пакет на близько 30 мільярдів доларів, розроблений, щоб утримати його на посаді до 2030 року. Компанія перенесла свою корпоративну базу з Делаверу до Техасу у 2024 році після того, як суддя в Делавері двічі анулював його попередній пакет 2018 року.