Ілон Маск встановив історичний рекорд за розміром капіталу

Американський бізнесмен, власник Tesla та SpaceX Ілон Маск став першою в історії людиною, чиї статки перевищили 600 млрд доларів. Він встановив світовий рекорд та наближається до позначки в 1 трильйон доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Forbes.

Видання зауважує, що Маск зробив ще один гігантський крок до того, щоб стати першим трильйонером у світі.

Така оцінка заснована на нових даних вартості однієї з компаній Маска — SpaceX, яка займається запуском космічних апаратів, а також розвиває глобальну супутникову систему доступу в інтернет Starlink.

Ще у серпні SpaceX оцінювалась у 400 мільярдів доларів, проте на початку грудня у пропозиції для інвесторів перед розміщенням акцій оцінка компанії була вже 800 мільярдів доларів.

Маску належить 42% SpaceX, яка тепер оцінюється в 336 мільярдів доларів, а загальний статки бізнесмена — 677 мільярдів доларів.

Крім того, частка Маска в Tesla (12%) коштує 197 мільярдів доларів, а його компанія xAI Holdings, що займається штучним інтелектом, веде переговори про залучення нового фінансування з оцінкою у 230 мільярдів.

У вересні засновник компанії Oracle Ларрі Еллісон тимчасово очолив рейтинг найбагатших людей планети, змістивши з першого місця Маска. Статки Еллісона за один день зросли на рекордні $89 мільярд.

Рейтинг найбагатших

Ілон Маск вперше став найбагатшою людиною у світі в 2021 році, потім поступився першим місцем у рейтингу Bloomberg засновнику Amazon Джеффу Безосу, а минулого року повернув цей титул.

Статки Маска різко змінилися у кінці 2022 року, коли в якийсь момент його власний капітал зменшився більш як на 200 мільярдів доларів. Але він різко зріс після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, на яких Маск став його найпомітнішим політичним донором.

Після виборів за один день капітал Маска збільшився на 26,5 мільярда доларів завдяки зростанню акцій Tesla.

Тоді бізнесмен став першою людиною, чий власний капітал сягнув і перевищив позначку у 400 мільярдів доларів,

А вже у жовтні Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили 500 мільярдів доларів.