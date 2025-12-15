SpaceX оцінюється у $800 млрд та готується до публічного розміщення акцій у 2026 році

Компанія SpaceX Ілона Маска провела інсайдерський продаж акцій, в результаті якого її оцінка досягла приблизно 800 мільярдів доларів США. Це робить виробника ракет і супутників найціннішою закритою компанією у світі та може стати підготовчим етапом до найбільшого первинного публічного розміщення акцій (IPO) в історії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За даними внутрішньої записки фінансового директора Бретта Джонсена, остання ціна акції становить 421 долар, що майже вдвічі перевищує показник у 212 доларів за акцію, встановлений у липні під час оцінки у 400 мільярдів доларів.

SpaceX планує можливе IPO у 2026 році з метою фінансування амбітних проєктів, включаючи:

розробку ракети Starship;

будівництво центрів обробки даних зі штучним інтелектом у космосі;

створення місячної бази.

Якщо компанія реалізує IPO, вона має намір залучити понад 30 мільярдів доларів, а акцію оцінити приблизно у 1,5 трильйона доларів, що наблизить її до рекордної ринкової вартості Saudi Aramco під час лістингу 2019 року.

SpaceX регулярно проводить тендерні пропозиції для акціонерів та співробітників, надаючи можливість обміняти акції на готівку або придбати додаткові акції. Поточна оцінка компанії є, зокрема, передумовою для майбутнього IPO.

Компанія залишається лідером космічної галузі завдяки ракеті Falcon 9 та системі супутникового інтернету Starlink, що обслуговує мільйони користувачів по всьому світу.

Час проведення IPO та остаточна оцінка компанії наразі невизначені, і SpaceX може прийняти рішення не проводити публічне розміщення акцій.

Нагадаємо, що український оператор електронних комунікацій "Київстар" розпочинає підготовку до загальнонаціонального тестування інноваційної технології Starlink Direct to Сell від компанії SpaceX. Це друга хвиля цього процесу, яка охопить усі території України, за винятком прикордонних зон, територій ведення бойових дій і тимчасово окупованих територій. Технологія має на меті забезпечити критично необхідний зв’язок у місцях, де відсутнє наземне покриття.