SpaceX Маска купить ліцензії на радіочастотний спектр у EchoStar за 17 мільярдів доларів

Компанія SpaceX Ілона Маска оголосила про придбання ліцензій на радіочастотний спектр у EchoStar за 17 мільярдів доларів. Ця масштабна угода є ключовою для розвитку супутникової мережі Starlink, дозволяючи їй значно розширити свої можливості у сфері зв'язку 5G.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

У рамках домовленостей, абоненти Boost Mobile від EchoStar отримають доступ до послуги Starlink Direct to Cell, що забезпечить супутниковий зв'язок у раніше недоступних регіонах.

Придбання ліцензій дозволить SpaceX розпочати будівництво та розгортання модернізованих супутників з лазерним підключенням, що, за словами компанії, збільшить ємність мережі "більш ніж у 100 разів". Президент SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що угода допоможе "покінчити з мобільними мертвими зонами по всьому світу".

Новина викликала значні коливання на фондових ринках: акції EchoStar зросли на 19%, тоді як акції провідних операторів, таких як AT&T, T-Mobile та Verizon, впали на 2-3%.

Зростання попиту на мобільні дані в США стрімко набирає обертів, що підкреслює актуальність цієї угоди. З 2020 року SpaceX запустила понад 8000 супутників Starlink, створюючи глобальну мережу. Близько 600 з них, які компанія називає "вежами стільникового зв'язку в космосі", були запущені спеціально для мережі прямого зв'язку.

Ключовим для розгортання більших супутників стане ракета Starship. Очікується, що її перші операційні місії для Starlink розпочнуться на початку наступного року.

Нагадаємо,у липні адміністрація Дональда Трампа вирішила не розривати контракти із компанією Ілона Маска SpaceX, оскільки більшість угод є критично важливими для Пентагону та NASA.