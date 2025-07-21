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Трамп передумав розривати контракти зі SpaceX Маска: у чому причина
Адміністрація Дональда Трампа вирішила не розривати контракти із компанією Ілона Маска SpaceX, оскільки більшість угод є критично важливими для Пентагону та NASA.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зазначається, що адміністрація Трампа аналізувала можливість припинення низки державних угод із компанією Маска.
У Білому домі хотіли знайти потенційні марнотратства в багатомільярдних угодах, які компанія має з урядом США.
Але більшість контрактів виявилися критично важливими для Пентагону та NASA, зокрема через роль SpaceX у запуску ракет та наданні супутникового зв’язку.
Попередня оцінка підтвердила важливість SpaceX як провідного виробника ракет-носіїв та одного з найбільших постачальників супутникового інтернету для уряду.
У Білому домі пояснили, що аудит охоплював не лише SpaceX, а й інші компанії з великими державними контрактами. Сам Маск і його компанія ситуацію поки не коментували.
Нагадаємо, близько 22 мільярдів доларів державних контрактів SpaceX перебували під загрозою, а численні космічні програми США могли зіткнутися з кардинальними змінами внаслідок сварки Маска та Трампа.
А нещодавно Трамп розкритикував Маска і натякнув, що його бізнес тримається виключно на державних дотаціях, а без ракет, супутників та електромобілів мільярдера Америка заощадила б цілий статок.