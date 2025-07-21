Трамп передумав розривати контракти зі SpaceX Маска: у чому причина

Адміністрація Дональда Трампа вирішила не розривати контракти із компанією Ілона Маска SpaceX, оскільки більшість угод є критично важливими для Пентагону та NASA.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що адміністрація Трампа аналізувала можливість припинення низки державних угод із компанією Маска.

У Білому домі хотіли знайти потенційні марнотратства в багатомільярдних угодах, які компанія має з урядом США.

Але більшість контрактів виявилися критично важливими для Пентагону та NASA, зокрема через роль SpaceX у запуску ракет та наданні супутникового зв’язку.

Попередня оцінка підтвердила важливість SpaceX як провідного виробника ракет-носіїв та одного з найбільших постачальників супутникового інтернету для уряду.

У Білому домі пояснили, що аудит охоплював не лише SpaceX, а й інші компанії з великими державними контрактами. Сам Маск і його компанія ситуацію поки не коментували.

Нагадаємо, близько 22 мільярдів доларів державних контрактів SpaceX перебували під загрозою, а численні космічні програми США могли зіткнутися з кардинальними змінами внаслідок сварки Маска та Трампа.

А нещодавно Трамп розкритикував Маска і натякнув, що його бізнес тримається виключно на державних дотаціях, а без ракет, супутників та електромобілів мільярдера Америка заощадила б цілий статок.