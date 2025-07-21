Трамп передумал разрывать контракты со SpaceX Маска: в чем причина

Администрация Дональда Трампа решила не разрывать контракты с компанией Илона Маска SpaceX, поскольку большинство сделок критически важны для Пентагона и NASA.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что администрация Трампа анализировала возможность приостановки ряда государственных соглашений с компанией Маска.

В Белом доме хотели найти потенциальные расточительства в многомиллиардных соглашениях, которые компания имеет с правительством США.

Но большинство контрактов оказались критически важными для Пентагона и NASA, в частности, из-за роли SpaceX в запуске ракет и предоставлении спутниковой связи.

Предварительная оценка подтвердила важность SpaceX как ведущего производителя ракет-носителей и одного из крупнейших поставщиков спутникового Интернета для правительства.

В Белом доме объяснили, что аудит охватывал не только SpaceX, но и другие компании с крупными государственными контрактами. Сам Маск и его компания ситуацию пока не комментировали.

Напомним, около 22 миллиардов долларов государственных контрактов SpaceX находились под угрозой, а многочисленные космические программы США могли столкнуться с кардинальными изменениями в результате ссоры Маска и Трампа.

А недавно Трамп подверг критике Маска и намекнул, что его бизнес держится исключительно на государственных дотациях, а без ракет, спутников и электромобилей миллиардера Америка сэкономила бы целое состояние.