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Маск продає частку SpaceX: компанію оцінено у рекордні $400 мільярдів

Маск продає частку SpaceX
Маск продає частку SpaceX / Depositphotos

Компанія Ілона Маска SpaceX планує черговий раунд продажу акцій для інсайдерів, у рамках якого компанію попередньо оцінено у $400 мільярдів. Ціна за акцію становитиме $212 — помітно більше, ніж $185 у попередньому раунді фінансування в грудні 2024 року, коли оцінка компанії сягала $350 мільярдів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Таким чином, SpaceX зберігає статус найдорожчої приватної компанії у світі. Офіційні представники SpaceX відмовилися від коментарів щодо угоди.

За інформацією джерел, компанія викупить акції у співробітників та інших акціонерів на загальну суму до $1,25 мільярда. Така схема дозволяє раннім працівникам і першим інвесторам частково монетизувати свої активи, не виводячи компанію на публічний ринок.

Основними джерелами доходів SpaceX залишаються космічні програми — зокрема ракети Falcon та надважка система Starship, — а також супутниковий інтернет Starlink, який, за оцінками джерел, генерує понад половину щорічного виторгу компанії.

Паралельно з угодою SpaceX Ілон Маск продовжує залучати інвестиції для свого нового проєкту зі штучного інтелекту — xAI Holdings. За даними Bloomberg, компанія веде перемовини про фінансування на суму $10 мільярдів за оцінки у $200 мільярдів.

Зауважимо, Україна обговорювала із засновником SpaceX Ілоном Маском використання росіянами систем супутникового зв'язку Starlink на фронті ще до того, як питання набуло публічного резонансу. Україна запропонувала SpaceX алгоритм, щоб зупинити використання росіянами Starlink. Щось подібне робила компанія з урядом Ізраїлю. 

Автор:
Тетяна Гойденко