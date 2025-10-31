"Київстар" розширює тестування технології супутникового зв’язку від SpaceX по всій території України

Український оператор електронних комунікацій "Київстар" розпочинає підготовку до загальнонаціонального тестування інноваційної технології Starlink Direct to Сell від компанії SpaceX.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Київстару".

Зазначається, що це друга хвиля цього процесу, яка охопить усі території України, за винятком прикордонних зон, територій ведення бойових дій і тимчасово окупованих територій. Технологія має на меті забезпечити критично необхідний зв’язок у місцях, де відсутнє наземне покриття.

Отримано дозвіл

Відповідний дозвіл на тестування "Київстар" отримав від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК). Тестування відбуватиметься на частотах, якими користується компанія згідно з ліцензією, виданою національним регулятором.

Особливо корисною технологія буде під час затяжних блекаутів, на прифронтових і деокупованих територіях, у гірських районах та інших важкодоступних зонах без мобільного покриття. Окрім цього, "Київстар" планує провести тестування технології із залученням абонентів і бізнес-клієнтів, що відкриє додаткові можливості для забезпечення безперервного зв’язку та стійкої роботи бізнесу в складних умовах.

Інженери "Київстар" протестують технологію в реальних умовах, щоб оцінити її ефективність щодо різних сценаріїв — від надзвичайних ситуацій до щоденного використання. Під час випробувань компанія забезпечить дотримання всіх безпекових норм і якість основного мобільного зв’язку протягом усього періоду тестування супутникової технології.

Прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном без додаткових пристроїв

Україна стала однією з перших у світі країн, яка в умовах війни запустила технологію Starlink Direct to Cell.

Технологія Starlink Direct to Cell дозволяє звичайним смартфонам із підтримкою 4G напряму підключатися до супутників, без використання наземних базових станцій. На першому етапі впровадження буде доступна функція надсилання SMS — просто неба, без додаткової оплати для абонентів. Надалі планується запуск голосових дзвінків і мобільного інтернету, що значно розширить функціонал сервісу.

Планується, що наприкінці 2025 року доступ до технології відкриється уже всім абонентами, і українці в різних куточках країни зможуть тестувати супутниковий зв'язок Starlink Direct to Cell,.

"Київстар" підписав угоду зі Starlink, підрозділом SpaceX, для впровадження унікальної технології супутникового зв’язку Direct to Cell ще наприкінці 2024 року.

У березні НКЕК схвалила видачу додаткового коду мобільної мережі "707" для компанії "Київстар" для тестування супутникового зв’язку Direct to Cell.

Перша реєстрація SIM-картки "Київстар" в супутниковій мережі відбулась успішно в США, в лабораторії Starlink. Це дозволило перевірити сумісність мереж і підтвердити технічну готовність до пілотних випробувань в Україні.