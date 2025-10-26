Ринкова капіталізація "Київстару" після виходу на Nasdaq зросла до $3,13 млрд

Ринкова капіталізація "Київстару" після виходу на американську фондову біржу Nasdaq зросла до $3,13 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв’ю генерального директора компанії Олександра Комарова, яке він дав mind.

За його словами, під час підготовки до лістингу, що здійснювався у співпраці з американською SPAC-компанією Cohen Circle Acquisition Corp., вартість бізнесу оцінювали на рівні близько $2,3 млрд.

"Станом на 20 жовтня наша ринкова капіталізація – $3,13 млрд. Тобто поки результат виходу на біржу доволі позитивний", — зазначив Комаров.

Поточна вартість акцій на біржі трохи краща, ніж закладалася в угоду, проте компанія розраховувала, що на ринку показники будуть вищими.

"Наразі акція коштує приблизно $12, вона дуже суттєво коливається, і основний чинник – геополітичні новини", - каже він.

Керівник компанії наголосив, що головні зміни після виходу на Nasdaq пов’язані не з операційними процесами, а зі зростанням рівня прозорості та кількістю обов’язкової звітності.

"Але основні зміни для нашої діяльності – у тому, що ми стали публічною компанією напряму, і це накладає безліч вимог. Зокрема вимоги щодо розкриття інформації я згадував на початку нашої розмови", — підкреслив Комаров.

Він додав, що є суттєві вимоги до регулярних звітів, які компанія надає SEC, регулятору США та Nasdaq. Порушення цих правил призводить до накладення штрафів.

Він також прокоментував припущення, що оголошення про впровадження супутникового сервісу прямого доступу до телефону (Direct to Cell) у партнерстві зі SpaceX нібито було покликане підтримати біржову ціну акцій.

"…Звісно, будь-яка наша дія має вплив. Але запуск "Київстар" супутникової технології D2C разом зі SpaceX ми робили не задля промо й не заради підтримки ціни на акції. Взагалі це надто контроверсійне питання. Бо лише зараз робляться перші кроки з вибудови економічних бізнес-відносин між наземними й супутниковими мережами зв’язку. Тобто будується новий прошарок мережі – і будується він не нами", — заявив він.

Комаров додає, що будь-який великий крок із боку "Київстар" має певний опосередкований вплив на репутацію й оцінку перспектив компанії, а ринок, купуючи акції якоїсь компанії, зосереджується на двох опціях – фінансовий потік і перспективи зростання.

Зауважимо, "Київстар" став першою українською компанією, яка пройшла лістинг на фондовій біржі США. Вихід на Nasdaq відбувся 15 серпня 2025 року шляхом злиття з компанією спеціального призначення (SPAC) Cohen Circle. Такий механізм є простішим за класичне IPO.