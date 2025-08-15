"Київстар" вийшов на Nasdaq: акції компанії тепер торгуються на американській біржі під тікером KYIV

Kyivstar Group Ltd., материнська компанія провідного цифрового оператора України, оголосила про завершення свого історичного лістингу на фондовій біржі Nasdaq. З 15 серпня акції “Київстару” торгуються на американській біржі під тікером KYIV.

Станом на момент закриття угоди про об’єднання бізнесу компанія VEON володіє 89,6% акцій Kyivstar Group Ltd.

Для офіційного відзначення публічного розміщення "Київстар" 29 серпня 2025 року приєднається до церемонії відкриття торгів Nasdaq Opening Bell у Нью-Йорку.

Президент "Київстару" Олександр Комаров зазначив, що лістинг на Nasdaq посилює міжнародну впізнаваність компанії та підкреслює силу і стійкість провідного українського бізнесу.

Про "Київстар"

"Київстар" — провідний цифровий оператор України, що обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та 1,1 млн користувачів фіксованого інтернету.

Портфель цифрових сервісів компанії включає медичну платформу Helsi з понад 29 млн зареєстрованих користувачів, платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ", а також лідера українського ринку райдхейлінгу та доставки — Uklon.

"Київстар" є провідним постачальником рішень для корпоративних клієнтів, надаючи послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech компанія активно розвиває напрям розробки програмного забезпечення в Україні та є надійним партнером для міжнародних технологічних компаній, таких як Starlink.

Довідка про групу "Київстар"

Kyivstar Group керує діяльністю провідного цифрового оператора України, який станом на 30 червня 2025 року обслуговував майже 23 млн мобільних абонентів та понад 1,1 млн абонентів фіксованого домашнього інтернету.

Група компаній також надає послуги на базі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, великих даних, хмарних рішень, кіберзахисту, цифрового телебачення та ін. VEON разом із групою "Київстар" планують інвестувати 1 млрд доларів США в Україну у 2023–2027 роках шляхом соціальних інвестицій в інфраструктуру та технологічний розвиток, благодійних внесків та стратегічних придбань. "Київстар" працює в Україні понад 27 років.

Раніше повідомлялося, що “Київстар” планує залучити від 50 до 200 млн доларів, провівши лістинг на фондовій біржі Нью-Йорка цього року. Компанія вийде на Nasdaq через SPAC-компанію Cohen Circle, ставши першою українською компанією, чиї акції котируватимуться в США.