"Київстар" виходить на Nasdaq: українська компанія вперше розмістить акції на біржі США

Мобільний оператор “Київстар” планує залучити від 50 до 200 млн доларів, провівши лістинг на фондовій біржі Нью-Йорка цього року. Компанія вийде на Nasdaq через SPAC-компанію Cohen Circle, ставши першою українською компанією, чиї акції котируватимуться в США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Материнська компанія VEON із Дубая, якій належить "Київстар", заявила, що лістинг відбудеться до третього кварталу 2025 року. При цьому вона збереже за собою щонайменше 80% акцій телекомунікаційного бізнесу.

За словами джерел, VEON вже уклала угоди з інституційними інвесторами на суму 52 мільйони доларів США без викупу, що становить мінімальну суму, яку вона очікує залучити. Максимальна сума може сягати 200 мільйонів доларів США залежно від обсягу викупу.

Про "Київстар"

"Київстар" - провідний цифровий оператор України, що має найбільшу в країні мережу мобільного та фіксованого зв'язку та обслуговує близько 24 мільйонів абонентів. Цого вартість оцінюється у 2,21 мільярда доларів.

Акціонер "Київстар" – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Група VEON, яка пішла з російського ринку у 2023 році, отримала відновлені корпоративні права в "Київстарі" київським судом минулого року після того, як їх було вилучено через попередню участь російських осіб, що перебувають під санкціями.

Портфель цифрових послуг "Київстар" включає цифрову медичну платформу Helsi із зареєстрованою базою користувачів у 28 мільйонів та платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ". "Київстар" також є провідним постачальником корпоративних послуг в Україні, що надає підтримку українському бізнесу за допомогою хмарних рішень, рішень у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту, а також є зростаючим гравцем на ринку розробки програмного забезпечення в Україні через підрозділ Kyivstar Tech.

Раніше "Київстар" оголосив про підписання угоди щодо збільшення частки володіння корпоративними правами компанії Helsi з 69,99% до 97,99%.Оператор вважає, що угода сприятиме розвитку інновацій у сфері цифрових медичних сервісів та якіснішому задоволенню потреб пацієнтів та лікарів у електронних сервісах.