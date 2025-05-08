"Київстар" збільшив частку володіння корпоративними правами компанії Helsi до 97,99%

Український оператор електронних комунікацій "Київстар" оголосив про підписання угоди щодо збільшення частки володіння корпоративними правами компанії Helsi з 69,99% до 97,99%.

Про це йдеться у прес-релізі оператора.

"Інвестиція в Helsi є черговим кроком до виконання інвестиційних зобов’язань VEON, материнської компанії "Київстар", у розмірі 1 млрд доларів США в економіку України протягом 2023-2027 років", — відзначили в "Київстарі".

Оператор вважає, що угода сприятиме розвитку інновацій у сфері цифрових медичних сервісів та якіснішому задоволенню потреб пацієнтів та лікарів у електронних сервісах.

Це не вплине на операційну діяльність Helsi. Компанія зберігає чинну модель управління під керівництвом співзасновників Євгена Донця та Євгена Губича. Команда в повному складі продовжить працювати над розвитком електронної медицини України.

"Інвестуючи в Helsi, "Київстар" розбудовує цифрову екосистему охорони здоров’я України. Наша співпраця вже довела свою ефективність і принесла відчутні результати обом компаніям. Новий етап партнерства та збільшення інвестицій у Helsi дозволить нам прискорити розвиток нових напрямків бізнесу у сфері eHealth та посилити можливості для реалізації синергій", — зазначив Олександр Комаров, CEO "Київстар".

У свою чергу CEO Helsі Євген Донець зазначив, що інвестиції "Київстару" сприятимуть розвиватку цифрової охорони здоров’я в Україні.

"Нові ресурси — це інноваційні функції та більше безпеки даних користувачів. Кількість активацій застосунку росте, як і команда проєкту. Тільки цього року ми плануємо створити кілька десятків нових робочих місць. Це означає, що ми на правильному шляху", — наголосив він.

Угода жодним чином не надає "Київстару" доступу до будь-яких даних пацієнта в Helsi та інших додаткових можливостей. Компанії продовжують чітко дотримуватися законодавства України, згідно з яким персональні дані є конфіденційними та надійно захищені від сторонніх осіб.

Довідково

"Київстар" — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на грудень 2024 року обслуговував близько 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього Інтернету".

Helsi — найбільша платформа цифрової медицини в Україні зі зручним застосунком. Сервіс допомагає пацієнтам швидко і зручно записуватись на прийом до лікаря, діагностику, аналізи, вакцинацію і замовляти медикаменти, зберігати та аналізувати свої медичні дані. Helsi сьогодні – це майже 29 млн зареєстрованих пацієнтів. Системою щомісяця користуються понад 1500 установ охорони здоров’я і понад 38 000 медичних працівників по всій Україні.

Нагадаємо, мобільний оператор "Київстар" вивчає можливість інвестування в нові напрями бізнесу, зокрема у сферу онлайн-освіти.