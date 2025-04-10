"Київстар" планує придбати велику освітню платформу

Мобільний оператор "Київстар" вивчає можливість інвестування в нові напрями бізнесу, зокрема у сферу онлайн-освіти.

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Про це в інтерв’ю Forbes розповів президент компанії Олександр Комаров.

За його словами, телеком-компанія розглядає варіант купівлі великої освітньої платформи та веде перемовини з кількома власниками таких сервісів.

"Нам цікаві деякі вертикалі, зокрема e-commerce або classifieds у різних індустріях. Ще одна вертикаль – велика освітня платформа", — зазначив Комаров.

За його словами, протягом останніх двох років він особисто зустрічався з трьома-чотирма власниками освітніх продуктів, але остаточне рішення щодо придбання поки не ухвалене.

Крім освітнього напряму, "Київстар" також приділяє увагу фінтеху. У компанії вбачають перспективи у синергії нових цифрових сервісів із телеком-бізнесом, зокрема через можливість комплексного обслуговування клієнтів.

Окремо триває спроба придбання компанією популярного сервісу з пошуку й бронювання ліків Tabletki.ua. 14 лютого Антимонопольний комітет України отримав повторну заявку від "Київстару" на купівлю ТОВ "МТПК", основної юридичної особи платформи. Втім, 28 лютого АМКУ повернув заявку компанії без розгляду. Перша спроба подання заявки відбулась ще у листопаді 2024 року.

Також у вересні 2024 року стало відомо, що материнська компанія "Київстар" – Veon – розглядає купівлю Uklon. Закриття угоди, вартістю 155,2 млн доларів, відбулося 2 квітня 2025 року.