"Киевстар" выходит на Nasdaq: украинская компания впервые разместит акции на бирже США

Мобильный оператор “Киевстар” планирует привлечь от 50 до 200 млн долларов, проведя листинг на фондовой бирже Нью-Йорка в этом году. Компания выйдет на Nasdaq через SPAC-компанию Cohen Circle, став первой украинской компанией, чьи акции будут котироваться в США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Материнская компания VEON из Дубая, которой принадлежит "Киевстар", заявила, что листинг состоится к третьему кварталу 2025 года. При этом она сохранит за собой не менее 80% акций телекоммуникационного бизнеса.

По словам источников, VEON уже заключила соглашения с институциональными инвесторами на сумму 52 миллиона долларов США без выкупа, что составляет минимальную сумму, которую она ожидает привлечь. Максимальная сумма может составлять 200 миллионов долларов США в зависимости от объема выкупа.

О "Киевстаре"

"Киевстар" - ведущий цифровой оператор Украины, имеющий крупнейшую в стране сеть мобильной и фиксированной связи и обслуживает около 24 миллионов абонентов. Это стоимость оценивается в 2,21 миллиарда долларов.

Акционер "Киевстар" – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Группа VEON, ушедшая с российского рынка в 2023 году, получила восстановленные корпоративные права в "Киевстаре" киевским судом в прошлом году после того, как они были изъяты из-за предварительного участия находящихся под санкциями российских лиц.

Портфель цифровых услуг "Киевстар" включает в себя цифровую медицинскую платформу Helsi с зарегистрированной базой пользователей в 28 миллионов и платформу кино и телевидения "Киевстар ТВ". "Киевстар" также является ведущим поставщиком корпоративных услуг в Украине, оказывающим поддержку украинскому бизнесу с помощью облачных решений, решений в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также является растущим игроком на рынке разработки программного обеспечения в Украине через подразделение Kyivstar Tech.

Ранее "Киевстар" объявил о подписании соглашения об увеличении доли владения корпоративными правами компании Helsi с 69,99% до 97,99%. Оператор считает, что соглашение будет способствовать развитию инноваций в сфере цифровых медицинских сервисов и более качественному удовлетворению потребностей пациентов и врачей в электронных сервисах.