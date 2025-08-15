"Киевстар" вышел на Nasdaq: акции компании теперь торгуются на американской бирже под тикером KYIV

Kyivstar Group Ltd., материнская компания ведущего цифрового оператора Украины, объявила о завершении своего исторического листинга на фондовой бирже Nasdaq. С 15 августа акции "Киевстара" торгуются на американской бирже под тикером KYIV.

По состоянию на момент закрытия соглашения об объединении бизнеса компания VEON владеет 89,6% акций Kyivstar Group Ltd.

Для официального награждения публичного размещения "Киевстар" 29 августа 2025 года присоединится к церемонии открытия торгов Nasdaq Opening Bell в Нью-Йорке.

Президент "Киевстара" Александр Комаров отметил, что листинг на Nasdaq усиливает международную узнаваемость компании и подчеркивает силу и устойчивость ведущего украинского бизнеса.

О "Киевстаре"

"Киевстар" — ведущий цифровой оператор Украины, обслуживающий около 23 млн абонентов мобильной связи и 1,1 млн пользователей фиксированного интернета.

Портфель цифровых сервисов компании включает в себя медицинскую платформу Helsi с более чем 29 млн зарегистрированных пользователей, платформу кино и телевидения "Киевстар ТВ", а также лидера украинского рынка райдхейлинга и доставки — Uklon.

"Киевстар" является ведущим поставщиком решений для корпоративных клиентов, предоставляя услуги по облачным технологиям, киберзащите и искусственному интеллекту. Через подразделение Kyivstar.Tech компания активно развивает направление разработки программного обеспечения в Украине и является надежным партнером для международных технологических компаний, таких как Starlink.

Справка о группе Киевстар

Kyivstar Group руководит деятельностью ведущего цифрового оператора Украины, который на 30 июня 2025 года обслуживал почти 23 млн мобильных абонентов и более 1,1 млн абонентов фиксированного домашнего интернета.

Группа компаний также предоставляет услуги на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, больших данных, облачных решений, киберзащиты, цифрового телевидения и т.д. VEON вместе с Группой Киевстар планируют инвестировать 1 млрд. долларов США в Украину в 2023–2027 годах путем социальных инвестиций в инфраструктуру и технологическое развитие, благотворительных взносов и стратегических приобретений. Киевстар работает в Украине более 27 лет.

Ранее сообщалось, что "Киевстар" планирует привлечь от 50 до 200 млн долларов, проведя листинг на фондовой бирже Нью-Йорка в этом году. Компания выйдет на Nasdaq через SPAC-компанию Cohen Circle, став первой украинской компанией, чьи акции будут котироваться в США.