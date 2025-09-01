"Київстар" на Nasdaq: що насправді турбує інвесторів

Компанія "Київстар" провела понад 60 зустрічей в рамках роуд-шоу в США. Інвестори більше цікавились питанням вільного руху капіталу, ніж воєнними ризиками. Про це повідомив CEO "Київстару" Олександр Комаров під час церемонії відкриття торгів Nasdaq Opening Bell у Нью-Йорку.

"Інвестори розуміють, що в цю ціну активів в Україні закладена важка геополітична ситуація. Я б навіть так сказав, що питання вільного руху капіталу їх хвилює навіть більше, ніж війна", — наголосив Олександр Комаров.

На час воєнного стану в Україні встановлено валютні обмеження. Зокрема НБУ дозволяє підприємствам переказувати за кордон дивіденди за 2023-2024 роки лише у межах загального ліміту, тобто 1 млн євро на місяць.

У заході на Times Square, крім інвесторів і топменеджменту компанії, також взяли участь прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Результати перших торгів

За перші два тижні котирування акцій на Nasdaq показали зростання на 20% і водночас високу волатильність. За даними Stockanalysis, лише за один день, 29 серпня, вартість акцій "Київстару" коливалась від 12,19 до 12,74 доларів/акція. При цьому капіталізація компанії становила 2,78 млрд доларів.

Відповідаючи на запитання, чи задоволені менеджери і акціонери першими результатами торгів, Олександр Комаров сказав, що вірить у обрану стратегію. "З початку лістингу оцінка компанії "Київстар" зросла більш ніж на 20%. Ми кажемо приблизно про 600–700 млн доларів. З мого глибокого переконання, це велика недооцінка нашого бізнесу", — підкреслює Комаров.

За словами голови групи VEON Каана Терзіоглу, незалежні інвестиційні аналітики прогнозують подальше зростання акцій: "В одному аналітичному звіті сказано, що за 12 місяців ціна однієї акції досягне 14 доларів, тобто це ще плюс 20% від теперішньої ціни. В іншому звіті сказано, що це буде 19,8 доларів".

Фактори капіталізації та стратегія

Менеджмент визнає: на оцінку компанії впливають два фактори — війна та сприйняття "Київстару". "На сьогоднішній день це оцінка компанії в країні під час війни, а війна закінчиться. І другий фактор — на нас більше дивляться зараз як на телеком-оператора", — зауважив Олександр Комаров.

Проте компанія наполягає на іншій ідентичності. "Ми — оператор цифрових сервісів із телеком-ліцензією", — підкреслю’ він. За підсумками другого кварталу 2025 року понад 10% доходів "Київстару" вже принесла digital-екосистема — Helsi, Uklon, хмарні сервіси, "Київстар TV" та Big Data. За даними компанії, усі ці напрями демонструють зростання на 50–200% рік до року.

"Київстар" прагне залучити й українських інвесторів. Наразі під час воєнного стану вони не можуть купувати акції на міжнародних біржах. "Ми ведемо перемовини з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, щоб знайти рішення", — заявив Комаров.

"Київстар" став першою українською компанією, яка пройшла лістинг на фондовій біржі США. Вихід на Nasdaq відбувся 15 серпня 2025 року шляхом злиття з компанією спеціального призначення (SPAC) Cohen Circle. Такий механізм є простішим за класичне IPO.

"Київстар" — найбільший український телеком-оператор з майже 23 млн мобільних абонентів і понад 1,1 млн користувачів Home Internet. Його материнська компанія VEON, що базується в Дубаї, у 2023 році вийшла з російського ринку та відновила свої корпоративні права в Україні за рішенням суду.