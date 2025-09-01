"Киевстар" на Nasdaq: что на самом деле беспокоит инвесторов

Компания "Киевстар" провела более 60 встреч в рамках роуд-шоу в США. Инвесторы больше интересовались вопросом свободного движения капитала, чем военными рисками. Об этом сообщил CEO "Киевстару" Александр Комаров во время церемонии открытия торгов Nasdaq Opening Bell в Нью-Йорке.

"Инвесторы понимают, что в эту цену активов в Украине заложена тяжелая геополитическая ситуация. Я бы даже так сказал, что вопрос свободного движения капитала их волнует даже больше, чем война", – подчеркнул Александр Комаров.

Во время военного положения в Украине установлены валютные ограничения. В частности, НБУ позволяет предприятиям переводить за границу дивиденды за 2023-2024 годы только в пределах общего лимита, то есть 1 млн евро в месяц.

В мероприятии на Times Square, кроме инвесторов и топ-менеджмента компании, также приняли участие премьер-министр Юлия Свириденко и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Результаты первых торгов

За первые две недели котировки акций на Nasdaq показали рост на 20% и одновременно высокую волатильность. По данным Stockanalysis, всего за один день, 29 августа, стоимость акций "Киевстара" колебалась от 12,19 до 12,74 долларов/акция. При этом капитализация компании составила 2,78 млрд долларов.

Отвечая на вопрос, довольны ли менеджеры и акционеры первыми результатами торгов, Александр Комаров сказал, что верит в избранную стратегию. "С начала листинга оценка компании "Киевстар" выросла более чем на 20%. Мы говорим примерно о 600-700 млн долларов. По моему глубокому убеждению, это большая недооценка нашего бизнеса", – подчеркивает Комаров.

По словам главы группы VEON Каана Терзиоглу, независимые инвестиционные аналитики прогнозируют дальнейший рост акций: "В одном аналитическом отчете сказано, что за 12 месяцев цена одной акции достигнет 14 долларов, то есть еще плюс 20% от нынешней цены. В другом отчете сказано, что это будет 19,8 долларов".

Факторы капитализации и стратегия

Менеджмент признает: на оценку компании влияют два фактора – война и восприятие "Киевстара". "На сегодняшний день это оценка компании в стране во время войны, а война закончится. И второй фактор – на нас больше смотрят сейчас как на телеком-оператора", – заметил Александр Комаров.

Однако компания настаивает на другой идентичности. "Мы – оператор цифровых сервисов с телеком-лицензией", – подчеркну он. По итогам второго квартала 2025 более 10% доходов "Киевстара" уже принесла digital-экосистема – Helsi, Uklon, облачные сервисы, "Киевстар TV" и Big Data. По данным компании, все эти направления демонстрируют рост на 50–200% из года в год.

"Киевстар" стремится привлечь и украинских инвесторов. В настоящее время во время военного положения они не могут покупать акции на международных биржах. "Мы ведем переговоры с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, чтобы найти решение", – заявил Комаров.

"Киевстар" стал первой украинской компанией, прошедшей листинг на фондовой бирже США. Выход на Nasdaq состоялся 15 августа 2025 года путем слияния с компанией специального назначения (SPAC) Cohen Circle. Такой механизм проще классического IPO.

"Киевстар" — крупнейший украинский телеком-оператор с почти 23 млн мобильных абонентов и более 1,1 млн пользователей Home Internet. Его базирующаяся в Дубае материнская компания VEON в 2023 году вышла с российского рынка и восстановила свои корпоративные права в Украине по решению суда.