Капитализация "Киевстар" после выхода на Nasdaq составила $2,8 млрд: сравнение с Vodafone Ukraine и lifecell

Во время Nasdaq Bell Ringing Ceremony в Нью-Йорке СЕО "Киевстар" Александр Комаров заявил, что рыночная капитализация компании после выхода на биржу составляет около $2,8 миллиарда. Показатель выше, чем в предыдущих телеком-соглашениях в Украине.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает Dev.

"Киевстар" показал мультипликатор выше, чем Vodafone Ukraine и lifecell

Комаров отметил, что капитализация компании после выхода на биржу составляет около 2,8 миллиарда долларов, а мультипликатор EV/EBITDA превышает 4. Для сравнения он напомнил, что за последние пять лет в Украине было заключено два больших соглашения в телеком-секторе с мультипликаторами ниже этого показателя: одно — с уровнем 3 .

В 2019 году азербайджанская компания Bakcell приобрела Vodafone Ukraine за 734 миллиона долларов. Тогда OIBDA оператора в 2018 году составила 6,9 миллиарда гривен, что соответствовало мультипликатору 2,6.

Еще одно соглашение состоялось в 2023 году, когда французский холдинг NJJ Capital купил lifecell за 500 миллионов долларов. При этом скорректированная EBITDA компания за год составила 6,8 миллиарда гривен, или примерно 186 миллионов долларов, что дало мультипликатор на уровне 2,7.

Справка:

Мультипликатор EV/EBITDA – это финансовый коэффициент, показывающий, сколько раз стоимость компании превышает ее прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA).

Что известно о Nasdaq

Nasdaq – американская фондовая биржа и глобальная технологическая компания, известная как площадка для высокотехнологичных компаний.

Она создает финансовые индексы, в частности, Nasdaq Composite и Nasdaq-100, отражающие динамику цен акций. Помимо биржевой деятельности, Nasdaq оказывает услуги корпоративным клиентам, инвестиционным менеджерам и брокерам, помогая ориентироваться на глобальных финансовых рынках.

Биржа специализируется на инновационных компаниях, имеет международное присутствие и поддерживает высокотехнологичный сектор.